Amerikalılar Trump'ın Aksine Geleneksel Dış Siyasetten Yana

NATO ülkeleriyle ilişkileri gergin olan Başkan Donald Trump’ın, demokratik değerlerden uzak liderlerle daha sıcak ilişkilere sahip görünmesi eleştiri konusu oluyor. Ancak Trump’ın bu yaklaşımına rağmen, yeni bir anket, Amerikalılar’ın büyük çoğunluğunun güçlü askeri ittifaklara, serbest ticarete, demokrasi ve insan haklarına dayalı geleneksel bir dış politikaya destek verdiğini gösteriyor.

Başkan Donald Trump, alışılmışın dışında, kendine ait bir dış politika yaklaşımı oluşturdu. Trump, NATO ve diğer ABD müttefiklerini sık sık sert bir dille eleştiriyor. Bunun bir örneği, Kanada liderinin Londra’daki NATO zirvesinde Trump’la alay ederken kameralara yakalanmasının ardından yaşandı.

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya ''İki yüzlü'' dedi.

Buna karşın, Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping gibi otoriter liderleri övüyor. Trump, Twitter’da paylaştığı bir mesajda Çin liderini “işi zor olan iyi bir adam” olarak tanımladı.

Trump, “Cumhurbaşkanı Xi’yi çok iyi tanıyorum. Halkın saygı duyduğu harika bir lider. Zor bir ortamda işini yapan iyi bir adam. Cumhurbaşkanı Xi’nin, Hong Kong sorununu hızlı ve insancıl bir şekilde çözmek istediğinden hiç şüphem yok. Bunu yapabilir” dedi.