Amerikalılar Trump'ın Azli Konusunda İkiye Bölündü

Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 1.055 yetişkinin katılımıyla yapılan yeni bir ankete göre, Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı azil davasının sonunda, Senato'nun, eski Başkan Donald Trump'ı mahkum etme yönünde oy kullanması gerektiğini düşünüyor. Çoğunluk, Trump’ın 6 Ocak'taki Kongre ayaklanmasından az da olsa sorumlu olduğu görüşünde. Anket ayrıca, birçok Cumhuriyetçi’nin - tüm kanıtların aksine - Başkan Joe Biden'ın seçilmesinin meşru olmadığına inanmaya devam ettiğini de gösteriyor. Bu, Trump'ın aylarca süren dezenformasyon kampanyasının, parçalanmış bir ülkeyi yönetmeye çalışan Biden için uzun vadeli sonuçlar doğuracağının son göstergesi. Anket aynı zamanda, birçok Cumhuriyetçi’nin, Trump’ın Kasım seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek amacıyla 6 Ocak'ta destekçilerinin Kongre Binası'na yaptığı kanlı baskından en azından kısmen sorumlu olduğu konusunda bir dereceye kadar fikir birliği içinde olduğunu gösteriyor.

Amerikalılar’ın yaklaşık üçte ikisi, Trump'ın ABD Kongre Binası'nın işgali konusunda en azından makul miktarda sorumluluk taşıdığına inanıyor, bu kişilerin yarısı biraz ya da daha çok sorumlu olduğu görüşünde. Üçte birinden biraz fazlasıysa, sorumluluğunun çok az olduğunu veya hiç olmadığını söylüyor. Çoğu Cumhuriyetçi Trump’ın suçlu olmadığı görüşündeyken, her 10 kişiden 3'ü olaylardan en azından bir miktar sorumlu olduğunu düşünüyor. Amerikalılar’ın yüzde 47’si, Senato’nun önümüzdeki hafta başlayacak olan azil davasının sonunda, Trump'ı suçlu bulma yönünde oy kullanması gerektiğine inanıyor. Diğer yüzde 40, suçlu bulunmaması gerektiğini dile getirirken, yüzde 12’yse kararsız. Trump geçen ay, Temsilciler Meclisi tarafından alınan kararla, ülke tarihinde hakkında iki kez azil kararı alınan ilk ABD Başkanı olmuştu ancak Demokratlar’ın Trump’ı Senato’da mahkum etmek için yeterli oya sahip olma olasılığı düşük görünüyor. Davaya ilişkin görüşler partizan çizgiyle örtüşüyor ve her 10 Demokrat’tan 8'inden fazlası Senato'nun Trump’ı suçlu bulması gerektiğini söylerken, her 10 Cumhuriyetçi’den sadece 1'i bu görüşte.

Kasım seçimlerinde, "kötünün iyisi" olarak nitelendirdiği Trump'a oy veren ve Wyoming eyaletinin Casper kentinde yaşayan 67 yaşındaki Bill Stokes, bu durumu saçma buluyor ve "Hoşlanmadığımız tüm eski başkanları suçlamaya mı başlayacağız?" diye soruyor. Stokes, Trump'ın 6 Ocak olayları için "belki" bir miktar sorumluluk taşıdığını düşünse de, "Bunun suçlanmayı gerektirdiğini sanmıyorum. Olacaksa belki bir kınama olabilir " diyor. "Gerçekten bir isyanı kışkırtmış olduğunu düşünmüyorum. Onlardan barışçı bir protesto için oraya gitmelerini istedi. Belki o psikolojiyi anlamadı, ama sanırım gerçekte olduğundan daha fazla bir sorumluluk yüklemeye çalışıyorlar" diye ekliyor. Ankete katılan diğer Cumhuriyetçiler, Trump'ı kalabalığı saldırmaya teşvik etmekle suçluyor - ve bazıları bir şekilde sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor - ancak Trump'ın çoktan görevden ayrıldığı göz önüne alındığında, suçlamanın çok da yerinde olmadığını düşünselerse de, bir daha seçilme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekiyorlar.