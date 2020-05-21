“Amerikalılar Uzun Süre Ülke Dışına Seyahat Etmeyecek”

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınının en fazla vurduğu sektörlerden biri de turizm oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Turizm Örgütü (UNWTO), COVID-19 salgınından dünyadaki tüm turistik mekanların olumsuz etkilenerek çeşitli kısıtlamalar getirdiğini, bu yerlerin yüzde 72’sinin de sınırlarını uluslararası turizme kapattığını açıkladı.

UNWTO verilerine göre, mekanların Avrupa’da yüzde 83’ü, Amerika'da yüzde 80’i, Asya ve Pasifik’te yüzde 70'i, Ortadoğu’da yüzde 62'si, Afrika’da yüzde 57’si uluslararası turizme kapandı.

UNWTO hazırladığı değişik senaryolarda, uluslararası turizm sektöründe zararın 850 milyon dolar ile 1,2 milyar dolar arasında olacağının tahmin edildiğini açıkladı. UNWTO, uluslararası turizm sektöründe 100 ila 120 milyon kişinin işlerini kaybetme riski taşıdığını öngördüklerini kaydetti.

ABD de uluslararası turizmde gelir kaybına uğrayacak ülkelerin başında geliyor. ABD’de 40 yıldır turizmcilik yapan ‘Prime Travel’ın sahibi Selim Kesedar VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Amerikalılar'ın uzun bir süre ülke dışına çıkmamayı tercih edeceklerini söyledi.