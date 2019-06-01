Amerikalılar Yaşamak İçin Güneyi Tercih Ediyora

Amerika Nüfus Sayım Dairesi’nin yayınladığı verilere göre, uzun yıllardır ülkenin batısına akın eden Amerikalılar artık güneyi de tercih ediyor

ABD Nüfus Sayım Dairesi, Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 arasında, ülkenin batı ve güney ilçelerine taşınanların sayısının, bu bölgeleri terk edenlerden daha fazla olduğunu kaydediyor.

Daire tarafından yayınlanan rapora göre, güneyde ve batıda yer alan banliyölere yerleşenlerin sayısı, ülkenin ortabatı ve kuzeydoğusundaki ilçelere yerleşenlerden yüksek.

Güneyde en çok tercih edilen eyaletlerin başında Texas geliyor. Eyaletteki dört ilçe, ABD genelinde en popüler ilk 10 yer arasında bulunuyor. Bunlar, Houston yakınlarındaki Harris, Dallas’a 64 kilometre mesafedeki Collin, Forth Worth’un hemen dışındaki Tarrant ve San Antonio yakınlarındaki Bexar ilçeleri.

Texas nüfus bilimcisi Lloyd Potter, yeni yerleşimcilerin eyaletin kentsel ilçelerini değil, bu ilçelerin dışındaki bölgeleri tercih etmesini şöyle açıklıyor:

“Bu bölgelerde istihdam çok yüksek. Aynı zamanda, daha hesaplı, daha yeni konutlar ve oldukça iyi okullar da var.”