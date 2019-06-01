Amerikalılar Yaşamak İçin Güneyi Tercih Ediyora

Amerika Nüfus Sayım Dairesi’nin yayınladığı verilere göre, uzun yıllardır ülkenin batısına akın eden Amerikalılar artık güneyi de tercih ediyor
ABD Nüfus Sayım Dairesi, Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 arasında, ülkenin batı ve güney ilçelerine taşınanların sayısının, bu bölgeleri terk edenlerden daha fazla olduğunu kaydediyor.
Daire tarafından yayınlanan rapora göre, güneyde ve batıda yer alan banliyölere yerleşenlerin sayısı, ülkenin ortabatı ve kuzeydoğusundaki ilçelere yerleşenlerden yüksek.
Güneyde en çok tercih edilen eyaletlerin başında Texas geliyor. Eyaletteki dört ilçe, ABD genelinde en popüler ilk 10 yer arasında bulunuyor. Bunlar, Houston yakınlarındaki Harris, Dallas’a 64 kilometre mesafedeki Collin, Forth Worth’un hemen dışındaki Tarrant ve San Antonio yakınlarındaki Bexar ilçeleri.
Texas nüfus bilimcisi Lloyd Potter, yeni yerleşimcilerin eyaletin kentsel ilçelerini değil, bu ilçelerin dışındaki bölgeleri tercih etmesini şöyle açıklıyor:
“Bu bölgelerde istihdam çok yüksek. Aynı zamanda, daha hesaplı, daha yeni konutlar ve oldukça iyi okullar da var.”
Texas’a göç eden Amerikalıların çoğu, yakın eyaletlerden geliyor.
Potter “2017 Amerika Toplum Anketi’ne göre, California’dan Texas’a göç edenlerin sayısı, Illinois, Louisiana, New York, Mississippi ve Pennsylvania’dan Texas’a göç edenlerden daha fazla” diyor.
Güneyde en çok tercih edilen başka bir eyaletse Florida. ABD Nüfus Sayım Dairesi’nin raporunda, eyaletteki bütün ilçelerde yerleşimci sayısının arttığı ve 2017’de Florida’ya taşınan Amerikalıların sayısının diğer eyaletlere taşınanlardan fazla olduğu kaydediliyor.
Metropollere bakıldığında, en fazla nüfus artışı, Texas’taki Dallas-Fort Worth-Arlington bölgesinde kaydedilmiş. Temmuz 2017-Temmuz 2018 arasında, bu bölgeye 131 bin 767 yerleşimci daha eklenmiş. Arizona’daki Phoenix-Mesa-Scottsdale bölgesiyse, 96 bin 268’lik bir nüfus artışıyla ikinci sırada yer alıyor.
Amerika’daki toplam 3142 ilçe var. Temmuz 2017-Temmuz 2018 arasında, bu ilçelerin yüzde 52’sinde nüfus artmış. Bir önceki yılda da, benzer bir artış kaydedilmiş.
Öte yandan, Amerika’daki ilçelerin yaklaşık yarısında ölenlerin sayısı doğanlardan fazla. Bu durum özellikle, kuzeydoğu ve Appalachia bölgeleriyle, Florida ve ortabatının yukarısında daha çok dikkat çekiyor.
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