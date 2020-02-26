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Amerikalılar'a Corona Virüsü Uyarısı

26.02.2020 02:02 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Amerikalılar’ı Corona virüsünün kendi toplumlarında da yayılmasına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Daha önce virüsün ABD’ye girmesinin engellenmesine ve bireysel karantinaya odaklanan CDC bu açıklamayla, yaklaşımını da değiştirmiş oldu

Amerikalılar'a Corona Virüsü Uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Amerikalılar’ı Corona virüsünün kendi toplumlarında da yayılmasına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Daha önce virüsün ABD’ye girmesinin engellenmesine ve bireysel karantinaya odaklanan CDC bu açıklamayla, yaklaşımını da değiştirmiş oldu.

CDC Ulusal Aşılama ve Solunum Yolu Hastalıkları Merkezi Başkanı Doktor Nancy Messonier, meselenin artık olasılığı aştığını söyledi. Messonnier, ‘’Soru artık eğer yayılırsa değil yayıldığında ne olacağı’’ şeklinde konuştu.

Telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan CDC yetkilisi, ABD’deki salgının ne kadar ciddi olacağının bilinmediğini ancak gündelik hayatı büyük sıkıntıya sokacağını belirtti.

Messonnier, salgının ne ölçekte olacağının bilinmediğini de kaydetti ve ‘’Amerikan halkından bu salgının kötü olabileceğini hazırlıklı olmalarını istiyoruz’’ dedi.

Sağlık Bakanı Senato'da konuştu

Öte yandan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da ülkede vaka sayısının artabileceğini söyledi ve Kongre üyelerinden salgınla savaş için 2 milyar 500 milyon dolarlık fonu onaylamasını talep etti.

Senato komisyonunda Kongre üyelerini bilgilendiren Azar, Amerikan toplumu için acil bir risk bulunmasa da, Asya ülkeleri dışında özellikle İran ve İtalya’daki salgının endişe verici olduğunu belirtti.

Federal ve eyalet sağlık birimlerinin çalışanları için 300 milyon maskeye ihtiyacı olacağını belirten Azar, hastaneler için de ek suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Azar, ‘’ ABD’yi bir virüse karşı hava geçirmez şekilde paketleyemeyiz’’ ifadelerini kullandı.

Kongre tarafından onaylanırsa Trump yönetiminin talep ettiği mali fonun 1 milyar 250 milyon doları acil durumlar için kullanılacak. Diğer yarısı ise federal programlara aktarılacak.

Demokratlar'a göre Trump yönetimi hazırlıksız

Kongre’nin Demokrat üyeleriyse Cumhuriyetçi yönetimin Corona virüsünün yayılmasına hızla yanıt veremediğini ve Trump’ın havaların ısınmasıyla yayılmanın duracağı gibi yanlış bilgiler paylaştığını savundu.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer Başkan Trump ve yönetimini beceriksiz olmak ve geniş kapsamlı bir plan yapamamakla suçladı. Schumer Corona virüsüyle savaşmak için en az 3 milyar 100 milyon dolarlık fon çağrısı yaptı.

ABD Başkanı ise Schumer’ın eleştirilerine Twitter’dan yanıt verdi. Trump, açıklamaların reklam amaçlı olduğunu söyledi ve Demokrat Schumer’ın, yurt dışı ziyaretinde yaptığı anlaşmaları beğenmediği için konuştuğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump yönetiminin 2021 bütçesinde Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Ulusal Sağlık Enstitüsü harcamalarında kısıntıya giderken yaptığı 2,5 milyar dolarlık talebin mantıksız olduğunu belirtti.

Pelosi, Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin bir sağlık krizinin ciddiyetine ve ölçeğine uygun bir fon paketi için çalışmalara başlayacağını açıkladı.

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