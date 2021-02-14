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Amerikalılar’a Göre Trump Suçlu mu?

14.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Amerikalılar’a Göre Trump Suçlu mu?

6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle isyana teşvikle suçlanan Eski Başkan Donald Trump Senato’daki yargılamada aklandı ama yapılan bir ankete göre halkın önemli bir bölümü Trump’ın olaylardan en azından kısmen sorumlu olduğunu düşünüyor

6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle isyana teşvikle suçlanan Eski Başkan Donald Trump Senato’daki yargılamada aklandı ama yapılan bir ankete göre halkın önemli bir bölümü Trump’ın olaylardan en azından kısmen sorumlu olduğunu düşünüyor.

Anket, Amerikalılar’ın yüzde 71’inin 6 Ocak’taki Kongre baskınından Trump’ın kısmen sorumlu olduğunu düşündüğünü ortaya koydu

Ipsos’un Reuters için yaptığı ankete göre bu orana Cumhuriyetçiler’in yarısı da dahil.

Bununla birlikte Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı Trump’ın Senato’daki yargılamada suçlu bulunması gerektiği düşüncesinde.

Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 30’u 6 Ocak’taki olaylardan tamamen Trump’ın sorumlu olduğunu düşünüyor.

Yüzde 25’i ise büyük ölçüde Trump’ın sorumlu olduğu düşüncesinde. Yüzde 16’sı ise Trump’ı olaylardan kısmen sorumlu tutuyor.

Ankete katılanların yüzde 29’una göre ise Trump olaylardan sorumlu değil.

Demokratlar Trump’ı daha çok sorumlu tutsalar da Cumhuriyetçiler’in yaklaşık yarısı da Trump’ın olaylardan en azından kısmen sorumlu olduğu konusunda hemfikir.

Ankete katılanların yüzde 50’si oy hakkı verilseydi Trump için ‘suçlu’ şeklinde oy kullanmış olacaklarını kaydediyor.

Yüzde 38’i ise Trump’ın suçlu bulunmasına karşı çıkıyor.

Yüzde 12’lik bir kesim ise bu soruya ‘emin değilim’ şeklinde yanıt vermiş.

Ankete katılanların yüzde 53’üne göre Trump bir daha kamuda çalışmamalı yani başkan adayı olamamalı.

Katılımcıların yüzde 39’una göre ise çalışmasında bir sorun olmamalı.

Ankette dikkat çeken bir sonuç da katılımcılarım yüzde 73’ünün Senato’daki yargılama başlamadan önce kararlarını vermiş olması. Sadece yüzde 27’si Senato’daki yargılama sırasında kararını vermiş.

Eski Başkan Donald Trump hakkında 13 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde 6 Ocak’taki konuşması nedeniyle ‘isyana teşvik’ suçundan azil kararı alınmıştı.

Trump’ın Senato’da yargılanmasına 9 Şubat’ta başlanmıştı. Yargılama 5 gün sürmüş ve cumartesi günü yapılan oylamada 100 üyeli Senato’da 57 senatör suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi 7 senatör de 50 Demokrat üyeye katılarak Trump aleyhine oy kullanmıştı.

Trump’ın Senato’daki oylamada suçlu bulunabilmesi için 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyordu.

6 ocak’ta Trump destekçilerine hitap ettikten sonra kalabalık grup seçimleri onaylamak üzere olan Kongre’ye girmiş, Kongre’deki oturum durmak zorunda kalmış, çıkan olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Trump o konuşmasında kalabalığa birçok defa ‘savaşmalısınız’ şeklinde hitap etmiş, ‘son gücünüze kadar savaşmazsanız ülkeniz olmayacak’ ifadesini kullanmıştı.

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