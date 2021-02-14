Amerikalılar’a Göre Trump Suçlu mu?

6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle isyana teşvikle suçlanan Eski Başkan Donald Trump Senato’daki yargılamada aklandı ama yapılan bir ankete göre halkın önemli bir bölümü Trump’ın olaylardan en azından kısmen sorumlu olduğunu düşünüyor.

Anket, Amerikalılar’ın yüzde 71’inin 6 Ocak’taki Kongre baskınından Trump’ın kısmen sorumlu olduğunu düşündüğünü ortaya koydu

Ipsos’un Reuters için yaptığı ankete göre bu orana Cumhuriyetçiler’in yarısı da dahil.

Bununla birlikte Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı Trump’ın Senato’daki yargılamada suçlu bulunması gerektiği düşüncesinde.

Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 30’u 6 Ocak’taki olaylardan tamamen Trump’ın sorumlu olduğunu düşünüyor.

Yüzde 25’i ise büyük ölçüde Trump’ın sorumlu olduğu düşüncesinde. Yüzde 16’sı ise Trump’ı olaylardan kısmen sorumlu tutuyor.

Ankete katılanların yüzde 29’una göre ise Trump olaylardan sorumlu değil.

Demokratlar Trump’ı daha çok sorumlu tutsalar da Cumhuriyetçiler’in yaklaşık yarısı da Trump’ın olaylardan en azından kısmen sorumlu olduğu konusunda hemfikir.