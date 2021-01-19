“Amerikalılar’ın Ana Önceliği Virüs ve Ekonomi”

Associated Press haber ajansı ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin ortak düzenlediği yeni bir ankete göre, Joe Biden ABD’nin 46’ıncı başkanı olarak görevi devralmaya hazırlanırken, şu anda Amerikan halkı Corona virüsü salgını ve salgının ekonomiye verdiği zararın onarılmasını en öncelikli meseleler olarak görüyor. Ankete katılanların yüzde 53’ü, yönetimin bu yıl öncelik vermesini istedikleri beş konudan biri olarak Corona virüsü salgınını gösterirken, yüzde 68’i de hala salgının olumsuz etkisi altında olan ekonomiden bir şekilde bahsetti. Açık uçlu bir soruya verilen yanıtlarda, Amerikan halkının bu iki önceliği, dış politika, göçmenlik, iklim değişikliği ya da ırksal eşitsizlik gibi konulara ağır basıyor. Anket sonuçları, Biden’ın siyasi kaderi üzerinde, yönetimin pandemiyi idaresinin belirleyici rol oynayacağını gösteriyor. Biden geçen hafta, 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketi teklifini açıklamış ve yönetiminin ilk 100 gününde 100 milyon kişinin aşı olacağının sözünü vermişti.

Anket, 6 Ocak’taki Kongre baskınının öncesinde, Aralık ayında yapıldı. Geçen yıl siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestolarıyla ülke genelinde yaşanan travmaların bir yansıması olarak, ırksal eşitsizlik sorunu 2021 yılında Amerikalılar’ın öncelik listesinde keskin bir şekilde üst sıralara tırmandı. Ankete katılanların yüzde 24’ü, ırklar arası ilişkilerin kendileri açısından bir öncelik olduğunu belirtti. 2019’daki ankette bu görüşü ifade edenlerin oranı sadece yüzde 10’du. Siyah Amerikalılar’ın yüzde 43’ü 2021’in öncelikli konuları arasında ırkçılık ve ırksal eşitsizlikten söz ederken, beyaz Amerikalılar arasında bu oran yüzde 22, Latin kökenlilerde de yüzde 21. Ancak bu konu bile, Corona virüsü salgınına verilen önemle karşılaştırıldığında daha geride kalıyor. Corona virüsünü ana sorun olarak değerlendirme eğiliminin Demokratlar’da Cumhuriyetçiler’e göre daha fazla olduğu da tespit edildi.