Amerikalılar’ın Çoğu Aşı Olmak İstiyor

ABD’de ülke genelinde dünden itibaren öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan aşıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD genelinde kimin aşı olmak isteyip-istemediği ve gerekçeleri, Kaiser Aile Vakfı (Kaiser Family Foundation-KFF) tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmada incelendi. Vakıf, ülke genelinde bin 676 yetişkine aşı olup-olmak istemediklerini ve gerekçelerini sordu.

Bugün yayımlanan son araştırma ve anketinin sonuçlarına göre, çoğu Amerikalı büyük bir olasılıkla COVID-19 aşısı olacağını ifade ediyor.

Amerikalılar’ın yüzde 71’i kesinlikle ya da muhtemelen COVID

