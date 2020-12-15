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Amerikalılar’ın Çoğu Aşı Olmak İstiyor

15.12.2020 22:39 | Son Güncelleme:
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Amerikalılar’ın Çoğu Aşı Olmak İstiyor

Kaiser Vakfı'nın son araştırması çoğu Amerikalı'nın büyük bir olasılıkla COVID-19 aşısı olacağını ortaya koyuyor

ABD’de ülke genelinde dünden itibaren öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan aşıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD genelinde kimin aşı olmak isteyip-istemediği ve gerekçeleri, Kaiser Aile Vakfı (Kaiser Family Foundation-KFF) tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmada incelendi. Vakıf, ülke genelinde bin 676 yetişkine aşı olup-olmak istemediklerini ve gerekçelerini sordu.

Bugün yayımlanan son araştırma ve anketinin sonuçlarına göre, çoğu Amerikalı büyük bir olasılıkla COVID-19 aşısı olacağını ifade ediyor.

Amerikalılar’ın yüzde 71’i kesinlikle ya da muhtemelen COVID

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