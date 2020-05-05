“Amerikalıların Çoğu İşletmelerin Açılmasına Karşı”

Washington Post gazetesi ve Maryland Üniversitesi’nin birlikte yaptığı yeni bir ankete göre, eyalet valileri Corona virüsü önlemlerini gevşetmeye başlasa da, Amerikalıların büyük çoğunluğu restoranların, mağazaların ve diğer işyerlerinin açılmasına karşı çıkıyor.
“Kriz henüz en kötü aşamaya ulaşmadı inancı”
28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde 1005 yetişkinle yapılan anket, Amerikalıların salgınla ilgili başka kaygılarını da yansıtıyor. Örneğin, Corona virüsünün yol açtığı sağlık krizinin en kötü aşamasının henüz yaşanmadığına inanan anket katılımcılarının enfeksiyon kapma korkusu sürüyor.
Yüzde 82 sinemalar yüzde 74 restoranların açılmasına karşı
Ankette yeniden açılmasına en fazla karşı çıkılan işletmelerin başında yüzde 82’lik bir muhalefetle sinema salonları geliyor. Spor salonlarının açılmasına karşı çıkanların oranıysa yüzde 78. Restoranlar ve manikür-pedikür salonlarının yeniden faaliyete geçmesine karşı çıkanlarsa yüzde 74 civarında.
Ankete katılanların yüzde 70’i silah mağazalarının açılmasına da karşı çıkıyor. Bunu yüzde 69’la berberler ve kuaför salonları, yüzde 66’yla giyim mağazaları ve yüzde 59’la golf sahaları izliyor.
“Cumhuriyetçiler tedbirlere karşı Demokratlar destekliyor”
Ankete göre, salgın önlemlerinin gevşetildiği eyaletlerde ekonominin yeniden faaliyete geçmesine muhalefet ne kadar fazlaysa, kısıtlamaların hala sürdüğü eyaletlerde de aynı oranda yüksek. Her iki grup eyalette de halkın büyük çoğunluğu, yukarıda sayılan sekiz kategoride yer alan işletmelerin yeniden açılmasına karşı çıkıyor.
Anket, salgın önlemlerinin hafifletilmesine yaklaşım konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki farkı da ortaya koyuyor. Ekonomik çarkın yeniden dönmeye başlaması için en fazla baskıyı Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi valilerin yaptığı Amerika’da, Cumhuriyetçiler işletmelerin yeniden açılmasına Demokratlara oranla çok daha fazla destek veriyor.
Kadınlar tedbirlere, erkekler açılmaya destek veriyor
Ankete göre, salgın önlemlerinin hafifletilmesi konusunda bir başka yaklaşım farkı da erkeklerle kadınlar arasında yaşanıyor. İşletmelerin büyük bir kısmının yeniden açılmasına erkekler kadınlardan daha fazla destek veriyor.