“Amerikalıların Çoğu İşletmelerin Açılmasına Karşı”

Washington Post gazetesi ve Maryland Üniversitesi’nin birlikte yaptığı yeni bir ankete göre, eyalet valileri Corona virüsü önlemlerini gevşetmeye başlasa da, Amerikalıların büyük çoğunluğu restoranların, mağazaların ve diğer işyerlerinin açılmasına karşı çıkıyor.

“Kriz henüz en kötü aşamaya ulaşmadı inancı”

28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde 1005 yetişkinle yapılan anket, Amerikalıların salgınla ilgili başka kaygılarını da yansıtıyor. Örneğin, Corona virüsünün yol açtığı sağlık krizinin en kötü aşamasının henüz yaşanmadığına inanan anket katılımcılarının enfeksiyon kapma korkusu sürüyor.

Yüzde 82 sinemalar yüzde 74 restoranların açılmasına karşı

Ankette yeniden açılmasına en fazla karşı çıkılan işletmelerin başında yüzde 82’lik bir muhalefetle sinema salonları geliyor. Spor salonlarının açılmasına karşı çıkanların oranıysa yüzde 78. Restoranlar ve manikür-pedikür salonlarının yeniden faaliyete geçmesine karşı çıkanlarsa yüzde 74 civarında.

Ankete katılanların yüzde 70’i silah mağazalarının açılmasına da karşı çıkıyor. Bunu yüzde 69’la berberler ve kuaför salonları, yüzde 66’yla giyim mağazaları ve yüzde 59’la golf sahaları izliyor.