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Amerikalılar'ın Çoğu Maske ile Seyahati Destekliyor

20.04.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AP-NORC anketi, Amerikalılar'ın yüzde 56'sının uçak, tren ve diğer toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu olmasını desteklediğini ortaya koyuyor

Amerikalılar'ın Çoğu Maske ile Seyahati Destekliyor

ABD’de yapılan son bir ankete göre halkın büyük bölümü, uçak seyahatlerinde ve diğer toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunu destekliyor.

Haber ajansı Associated Press (AP) ve Chicago Üniversitesi bünyesindeki kamuoyu araştırma kurumu NORC'un ortak anketi, Amerikalılar'ın yüzde 56'sının uçak, tren ve diğer toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu olmasını desteklediğini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 24'ü toplu taşımada maske şartına karşı çıkarken yüzde 20’lik kesimse, uygulama lehine ya da aleyhine görüş belirtmedi.

Anket, Florida eyaletinde bir federal yargıcın uçaklarda ve toplu taşıma araçlarında ulusal çapta uygulanan maske zorunluluğunu hükümsüz kılma kararından hemen önce, 14 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yargıcın kararı sonrasında havayolu şirketleri ve havaalanı işletmeleri, yolcuların maske kullanması zorunluluğunu vakit kaybetmeden kaldırdı.

Ulaştırma Güvenliği Dairesi (TSA) maske zorunluluğu uygulamasını kaldırırken Adalet Bakanlığı, Florida'daki federal yargıcın aldığı kararı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) maske kullanımının hala gerekli olduğu yönünde hükümde bulunmadığı sürece, temyize götürmeyeceğini bildirdi.

AP-NORC anketi, maske kullanımı konusundaki görüşlerin partizan çizgilerle bölündüğünü de ortaya koyuyor. Demokrat Partililer'in yüzde 80'i toplu taşımada maske zorunluluğunu desteklerken yüzde 5'i, uygulamaya karşı çıkıyor. Cumhuriyetçi Partililer'inse yüzde 45'i bu uygulamaya karşı çıkarken yüzde 33'ü destekliyor. Yüzde 22'lik bir kesimse fikir beyan etmiyor.

COVID-19'la ilgili kaygılar son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, ABD kamuoyunun toplu taşımada maske kullanımının zorunlu kılınmasını desteklediği görülüyor. Ankete yanıt verenlerin sadece yüzde 20'si, kendilerinin ya da aile fertlerinin enfeksiyon kapmasından çok ya da aşırı derecede kaygılandıklarını belirtti. Bu oran, bir ay önce yüzde 25, Omicron varyantının hızla yayıldığı Aralık ve Ocak aylarındaysa yüzde 36'ydı. Katılımcıların yüzde 33'ü virüs kapmaktan biraz korktuklarını, yüzde 48’i ise hiç korkmadıklarını kaydetti.

AP-NORC ortaklığında geçen ay yapılan bir başka anketse Amerikalılar'ın yüzde 44'ünün kendi evleri dışındayken sıklıkla ya da her zaman maske taktıklarını ortaya koymuştu. Bu oran, 2022 yılının başında yüzde 65'ti.

Son anket, Amerikalılar'ın yaklaşık yarısının başkalarıyla yakın iletişim içinde çalışanların maske kullanmasının zorunlu olmasını desteklediğini gösteriyor. Buna her 10 kişiden üçüyse karşı çıkıyor. Konser, spor etkinlikleri ve sinema gibi mekanlarda maske takılmasının zorunlu olmasına destek verenlerin oranı da hemen hemen aynı seviyede.

Ancak bu konuda da partizan çizgilerin belirleyici olduğu gözleniyor. Demokratlar'ın yüzde 72'si kalabalık etkinliklere katılanlara maske şartını desteklerken Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 25. Cumhuriyetçiler'in yüzde 49'uysa böyle bir uygulamaya karşı çıkıyor.

AP ile ortak ankete NORC'un Amerikan hanehalkı nüfusunu temsil eden olasılık bazlı katılımcı havuzu AmeriSpeak'ten bin 85 yetişkin katıldı. Anketin yanılma payı artı-eksi 3,9 puan.

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