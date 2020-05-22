''Amerikalılar'ın Çoğu Restoranlara Gitmeye Hazır Değil''

Amerika genelinde eyaletler yeniden açılma planlarını devreye sokmaya başlamış olsa da, bir ankete göre Amerikalılar’ın çoğunluğu bar, restoran, sinema ya da spor salonları gibi mekanlara gitmeye hazır görünmüyor.

Associated Press (AP) haber ajansıyla NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin derlediği ankete katılan ve konserler, sinema salonları ya da spor etkinliklerine daha önce en az ayda bir kez gidenlerin sadece yüzde 42’si, önümüzdeki haftalarda imkan olursa bu tür mekanlara yine gideceklerini söyledi.

Düzenli olarak restoranlara, spor salonlarına ya da seyahatlere gidenlerin de sadece yaklaşık yarısı, bu aktiviteleri yeniden yapmada sakınca görmediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın haftalar önce açıkladığı ‘aşamalı açılma’ planı birçok eyalette uygulamaya koyuldu. Kısıtlamaların hızlı bir şekilde kaldırılmasına karşı çıkan eyaletlerde de bu hafta kısmen de olsa hareketlilik artmaya başladı. Ancak Amerikalılar’ın özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara yeniden gitme konusunda endişeleri sürüyor.