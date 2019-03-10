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"Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 01:42 | Son Güncelleme

ABD'de gerçekleştirilen bir ankette, Amerikalıların çoğunun Başkan Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının Rusya ile bağlantısı olduğuna inandığını ortaya koydu

NEW YORK (AA) – ABD'de yapılan bir ankette 10 Amerikalıdan 8'inin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının Moskova ile bağlantılı olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Reuthers/Ipsos tarafından internet üzerinden Amerika genelinde 17 Şubat-4 Mart arasında yapılan ankete katılanların yüzde 53'ü Trump kampanyasının "2016 seçimlerini etkilemek için Rusya ile çalıştığına" inandığını belirtirken, yüzde 32'si karşı çıktı, yüzde 15'i de emin olamadığını belirtti.

Yine ankete katılanların yüzde 50'si Trump'ın, hakkındaki Rusya soruşturmasını durdurmaya çalıştığına inandığını kaydederken, yüzde 32'si karşı çıktı, yüzde 18'i de kararsız olduğunu söyledi.

Ankette seçmenlerde kararsızlık oranının düşük çıkmasının, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile bağını araştırmak için atanan özel savcı Robert Mueller'in soruşturma hakkında açıklaması beklenen raporunun Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde önemli bir oy değişiklikliğine neden olmayacağı yorumlarına neden oldu.

Virginia Üniversitesi Siyaset Merkezi'nde analist Kyle Kondik, "Trump döneminde, insanların Trump'a bakışını büyük ölçüde değiştirecek bir şeyler olmasını bekliyoruz. Ama bu henüz olmadı. Belki de bu noktada, seçmenlerin fikrini değiştirecek çok fazla kimse kalmadı." dedi.

Reuters/Ipson'un anketi, 888 kayıtlı Demokrat ve 796 kayıtlı Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere toplam 2 bin 379 yetişkin üzerinde yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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