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Amerikalılar’ın Çoğu Yurttaşlık Bilgisi Sınavından Sınıfta Kaldı

16.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Amerika Barolar Birliği, Amerikalılar’ın ABD tarihi ve devleti hakkındaki bilgilerini sorgulamak amacıyla bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Ankette katılanların sadece yüzde 5'i tüm sorulara doğru yanıt verebildi

Amerikalılar’ın Çoğu Yurttaşlık Bilgisi Sınavından Sınıfta Kaldı

Amerika Barolar Birliği, Amerikalılar’ın ABD tarihi ve devleti hakkındaki bilgilerini sorgulamak amacıyla bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi.

Ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 95’i ABD’nin en üst mahkemesinin ABD Anayasa Mahkemesi olduğunu biliyor.

Ama mahkeme başkanının John Roberts olduğunu yüzde 13’ü doğru yanıtladı.

Ankete katılan Amerikalılar’ın neredeyse yüzde 20’si, ABD Anayasası’na sonradan yapılan ek 10 değişiklik maddesinin, Bağımsızlık Bildirgesi’nin içinde yer aldığını düşünüyor.

Oysa ki bu 10 değişiklik anayasanın içinde yer alıyor ve Haklar Bildirgesi olarak geçiyor.

Bağımsızlık Bildirgesi de Amerika’nın İngiltere’den bağımsızlığının ilan eden belgenin adı.

Haklar Bildirgesi, devletin gücünü kötüye kullanmasını engelleyen ve din, ifade, basın özürlüğü gibi kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, Anayasa’ya getirilmiş ilk 10 ek değişiklik maddesinin adı.

Barolar Birliği’nin anketine katılanlardan sadece yüzde 77’si, Bağımsızlık Bildirgesi’nin, Amerika’nın İngiltere’den bağımsızlığının ilan ettiğini doğru bilebildi.

İfade özgürlüğünün sadece ABD vatandaşlarını kapsadığını düşünenlerin de oranı yüzde 30 olarak çıktı. Anayasa, ifade özgürlüğünü ABD sınırları içerisinde bulunan herkese sunuyor.

Anket, Amerikalılar’ın en azından temel yurttaşlık bilgileri hakkında az da olsa bir fikirlerinin olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 5’i, 15 sorunun tamamını doğru yanıtladı.

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