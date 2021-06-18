Amerikalılar'ın Çoğunluğu Pandemi Öncesi Faaliyetlere Geri Döndü

Amerika’da salgından endişe duymadan normal hayata dönenlerin oranı artmaya devam ediyor. Anket sonuçları, nüfusun sadece yüzde 21’inin hala Corona virüsü enfeksiyonu kapma konusunda ‘aşırı endişeli’ olduğunu gösteriyor. Associated Press haber ajansıyla NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ortaklığında düzenlenen anketin sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın büyük bir çoğunluğu, pandeminin başlamasından önce yaptıkları faaliyetlere geri döndü. Bunlar arasında seyahat etmek, sinemaya gitmek, spor etkinliklerine katılmak ve bar ve restoran gibi mekanlara gitmek de yer alıyor. Corona virüsü enfeksiyonu kapma riski nedeniyle yakın çevredekilerle bile görüşme konusunda hala ‘aşırı endişeli’ olanların oranı ise yüzde 21 olarak belirlendi. Kısıtlamaların kaldırılmasının salgının yeniden büyümesine neden olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 25’te kaldı. Diğer taraftan, kısıtlamaların fazla erken kaldırıldığını savunanların oranı yüzde 34, yeteri kadar çabuk kaldırılmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 27. Nüfusun yüzde 40’ı kısıtlamaların kaldırılarak işletmelerin yeniden açılması kararının vakitli bir şekilde alındığı görüşünde.

Amerika genelinde 33 milyon kişinin yakalandığı Corona virüsü 600 bin Amerikalı’nın yaşamını yitirmesine neden oldu. 2020 yılında pandeminin ilan edilmesiyle beraber Amerikalılar’ın önemli bir çoğunluğu, yetkililerin de uyarı ve tavsiyelerine uyarak aylarca izole bir yaşam sürdü. Ülke genelinde bar, kafe, restoran, sinema salonu gibi mekanlar ya kapandı ya da pandemi boyunca kısıtlı kapasitede faaliyet gösterdi. Kilise, okul ve kamu kuruluşları hizmetlerini online sundu. Maske takma zorunluluğu bir yıldan fazla bir süre boyunca devam etti. Aşılama sürecinin devreye girmesiyle beraber Corona virüsü enfeksiyonu vakaları ve can kayıplarında azalma kaydedildi. Buna bağlı olarak da yetkililer kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) yapılan son açıklamalarda, aşı olan Amerikalılar’ın içeri mekanları dahil birçok yerde artık maske takmak zorunda olmadığı belirtildi. Güncel verilere göre, Amerika’da nüfusun yüzde 53’ü en az bir doz aşı olmuş durumda ve bunların yüzde 65’i 18 yaşın üstünde. Ancak AP-NORC anketinin sonuçları, henüz aşı olmayan yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun aşı olma niyetinde olmadığını ortaya koydu. Aşı olmayanların sadece yüzde 7’sinin ‘mutlaka aşı olma’ kararında olduğu, yüzde 15’inin de ‘muhtemelen olacaklarını’ söyledikleri belirtiliyor.