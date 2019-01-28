‘Amerikalılar’ın Çoğunluğu Trump’ın Dış Politikasını Desteklemiyor’

Anket sonuçlarına göre Amerikalılar’ın yüzde 39’u Trump’ın Suriye’den ABD askerlerini geri çekme kararını destekliyor; yüzde 35’iyse bu kararı doğru bulmuyor. Başkan Trump’ın Afganistan’dan da bir grup ABD birliğini geri çekme planına karşı çıkanların oranı yüzde 30, destekleyenlerin oranıysa yüzde 41 olarak tespit edildi.

Başkan Trump’ın Suriye’deki 2 bin Amerikan askerini geri çekme kararını açıklamasının ardından 16-20 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara Amerika’nın Suriye’deki iç savaşa ve diğer ülkelerdeki savaşlara dahil oluşuyla ilgili görüşleri de soruldu.

Associated Press haber ajansıyla NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa hazırladığı ankette Başkan Trump’ın dış politika kararlarını onaylayanların oranı yüzde 35’te kalırken, karşı çıkanların oranı yüzde 65 olarak kaydedildi. Sonuçlar halk arasındaki kutuplaşmayı da yansıtıyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 76’sı Trump’ın dış politikasını doğru bulurken, Demokratlar’da bu oran sadece yüzde 8.

Amerika’da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başkan Donald Trump’ın izlediği dış politikayı desteklemediğini gösterdi. Halk arasındaki siyasal kutuplaşmayı da yansıtan anket sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yarısı ülkelerinin küresel konumunun gerileyeceği görüşünde.

Ankete katılanlar arasından Utah eyaletinden 65 yaşındaki savaş muharibi ve tır sürücüsü Richard Cleveland, “Bence askerlerimizin Irak’tan, Afganistan’dan, Suriye’den eve dönme zamanı geldi. Ben Vietnam’dayken çok fazla iyi arkadaşımı kaybettim. O savaş da aptalcaydı” diye konuştu.

Tennessee eyaletinden 44 yaşındaki satış temsilcisi Robert Granger da Amerika’nın diğer ülkelerdeki askeri müdahaleleriyle ilgili olarak, “Ordumuz dünyanın polisi olmamalı. Girdiğimiz o ülkelerde bizim işimiz yok. Askerlerimizi eve döndürüp, o ülkedeki insanların işlerini kendilerinin halletmesine izin vermeliyiz” yorumunda bulundu.

Amerikan halkı, ülkelerinin diğer ülkelerdeki rolüyle ilgili de çok belirgin bir görüş ayrılığı içinde. Demokratların yüzde 43’ü ABD’nin dünyada daha aktif olması gerektiğini savunurken, daha az aktif olması gerektiğini düşünenlerin oranıysa yüzde 23. Demokratlar içerisinde yüzde 32’lik kesimse, ülkenin şu anki rolünün doğru seviyede olduğu yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyetçiler ise konuya farklı bakıyor. Her 10 Cumhuriyetçi’den dördü, ABD’nin dünyadaki sorunları çözmede daha az aktif olması gerektiğini söylüyor. Yüzde 46’lık oran şu anki mevcut rolün doğru seviyede olduğunu belirtirken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 13’ü ABD’nin yurtdışındaki daha aktif rol üstlenmesi gerektiği görüşünde.

Cumhuriyetçiler’in ayrıca yüzde 44’ü Amerika’nın dünyadaki konumunun ilerleyeceğini, yüzde 35’i ise değişmeyeceğini düşünüyor. Demokratların ise yüzde 77’si ABD’nin küresel konumunun daha kötüleşeceğini savunuyor.

