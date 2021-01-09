"Amerikalılar'ın Çoğunluğu Trump'ın Hemen Azledilmesinden Yana"

Amerika’nın başkenti Washington’da Başkan Donald Trump destekçileri arasında bir grubun Kongre binasını işgal etmesinin ardından tepkiler hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanattan devam ediyor. Anket sonuçları da, Amerikalılar’ın çoğunluğunun Trump’ın bir an önce görevden alınması taraftarı olduğu yönünde.

Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma kurumunun, Kongre’de yaşanan tarihi şiddet olaylarının ardından Perşembe ve Cuma günü yaptığı anketin sonucuna göre, Amerikalılar’ın yüzde 57’si Başkan Trump’ın azledilmesi taraftarı. Bu görüşü savunanların çoğunluğu Demokrat olmasına rağmen, Cumhuriyetçiler arasında da Kongre baskını sonrası Trump’a yönelik yaklaşımlarını değiştirenler göze çarpıyor.

3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinde Trump’a oy verdiğini söyleyen her 10 Amerikalı seçmenden 7’si, Trump’ın destekçileri arasında kalabalık bir grubun Kongre binasını basarak şiddet eylemlerine başvurmasına tepki gösterdi.

Trump’ın, önceden planlanan ve Çarşamba günü başkent Washington’un merkezinde, Kongre binası çevresinde düzenlenen protesto eylemi öncesinde göstericileri Kongre’ye yürümeye teşvik ettiği ifadeler de Amerikalılar’ın yüzde 70’i tarafından yanlış bulunuyor.