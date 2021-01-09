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"Amerikalılar'ın Çoğunluğu Trump'ın Hemen Azledilmesinden Yana"

09.01.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Amerika’da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 57’si Kongre’deki olaylardan sonra Başkan Trump’ın hemen görevden alınmasını istiyor

Amerika’nın başkenti Washington’da Başkan Donald Trump destekçileri arasında bir grubun Kongre binasını işgal etmesinin ardından tepkiler hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanattan devam ediyor. Anket sonuçları da, Amerikalılar’ın çoğunluğunun Trump’ın bir an önce görevden alınması taraftarı olduğu yönünde.

Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma kurumunun, Kongre’de yaşanan tarihi şiddet olaylarının ardından Perşembe ve Cuma günü yaptığı anketin sonucuna göre, Amerikalılar’ın yüzde 57’si Başkan Trump’ın azledilmesi taraftarı. Bu görüşü savunanların çoğunluğu Demokrat olmasına rağmen, Cumhuriyetçiler arasında da Kongre baskını sonrası Trump’a yönelik yaklaşımlarını değiştirenler göze çarpıyor.

3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinde Trump’a oy verdiğini söyleyen her 10 Amerikalı seçmenden 7’si, Trump’ın destekçileri arasında kalabalık bir grubun Kongre binasını basarak şiddet eylemlerine başvurmasına tepki gösterdi.

Trump’ın, önceden planlanan ve Çarşamba günü başkent Washington’un merkezinde, Kongre binası çevresinde düzenlenen protesto eylemi öncesinde göstericileri Kongre’ye yürümeye teşvik ettiği ifadeler de Amerikalılar’ın yüzde 70’i tarafından yanlış bulunuyor.

Seçim sonuçlarına itirazını olaylar öncesine kadar ısrarlı bir şekilde sürdüren ve Seçiciler Kurulu’nun oylarının onaylanması için Kongre üyelerinin toplandığı gün destekçilerini kışkırtmakla suçlanan Trump’a karşı Kongre üyeleri cezai adım atma hazırlığında.

Daha önce de azledilme sürecinden geçen Trump’ın görevden alınması için atılacak bu ikinci adıma destek verenlerin büyük bir çoğunluğu Demokrat. Reuters anketine yansıyan sonuçlara göre, her 10 Demokrat’tan 9’u Trump’ın azledilmesinden yana. Bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 20’de kalıyor.

Ankete katılanların yüzde 30’u Trump’ın Anayasa’nın 25’inci maddesine göre başkan yardımcısı ve kabine üyeleri tarafından, görevlerini yerine getirememesi gerekçesine dayanarak görevden alınması gerektiğini savunuyor.

Trump’ın Kongre tarafından azledilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 14. Diğer taraftan, yüzde 13’lük bir kesim Trump’ın istifa etmesinden yana.

Trump destekçilerinin eylemlerini destekleyenlerin oranı ise Reuters anketine yüzde 12 olarak yansıdı. Katılımcıların yüzde 9’u bu eylemlere katılan Amerikalılar’ı “endişelenen yurttaşlar” olarak tanımlarken, yüzde 5’i bu grubun “vatansever” olduğunu savundu.

Diğer taraftan, aralarında çok sayıda Cumhuriyetçi’nin de bulunduğu yüzde 79’luk bir kesim şiddete dayalı Kongre baskınına katılanları “suçlu” ya da “ahmak” olarak nitelendirdi.

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