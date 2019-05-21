HABER

Amerikalıların neredeyse yarısı sosyalizme sıcak bakıyormuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir ankette, 10 Amerikalıdan 4'ünün sosyalizm hakkında olumlu yaklaşım içinde olduğu ortaya çıktı

ABD’de yapılan bir ankette, 10 Amerikalıdan 4'ünün sosyalizm hakkında olumlu yaklaşım sergilediği belirtildi.

Araştırma şirketi Gallup tarafından 17-30 Nisan’da gerçekleştirilen ve sonuçları internet sitesinde yayımlanan ankette, Amerikalılara "herhangi bir tür sosyalizmin ülke için iyi ya da kötü bir şey olup olmadığı" soruldu.

Ankete katılanların yüzde 51’inin sosyalizmin ülke için kötü bir şey olacağını söylerken, yüzde 43’ünün bunun iyi bir şey olduğuna inandığını söylediği aktarıldı.

Sonuçlar, ABD'deki sosyalizm konusundaki tutumları ölçen en eski anket olan 1942’deki Roper/Fortune araştırması ile kıyaslanarak o yıllarda Amerikalıların yüzde 40'ının sosyalizmin kötü, yüzde 25’nin iyi bir şey olduğu yönünde cevap verdiğine dikkat çekildi.

Ankette ayrıca, Amerikalılara önümüzdeki 50 yıl boyunca demokrasinin yayılması konusundaki görüşleri de soruldu.

Yine Gallup tarafından 1949’da yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 72’si, dünyadaki ülkelerin çoğunun demokratik bir hükümete sahip olacağı tahmininde bulunurken, 2019 yılında bu rakamın yüzde 57'ye düştüğü belirtildi. 1949'da dünya üzerindeki milletlerin çoğu sosyalizme sahip olacak diyenler yüzde 14 civarında iken, 2019’da bu rakamın yüzde 29'a çıktığı kaydedildi.

Raporda, sosyalizm tanımının da yıllar içinde değiştiğine işaret edilerek, yüzde 75’e yakın katılımcının sosyalizmi "sosyal eşitlik" olarak algılarken, yüzde 17’sinin ise klasik yaklaşım olan "üretimde devlet kontrolü" olarak anladığı ifade edildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Aybastı’daki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Aybastı’daki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”
Malkara’da öldürülen bedensel engelli Umut, toprağa verildiMalkara’da öldürülen bedensel engelli Umut, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikalılar Gallup sosyalizm

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Sokak ortasında dövüp, saçlarını kestiler!

Sokak ortasında dövüp, saçlarını kestiler!

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

10 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

Adli Tıp Kurumu 2'nci raporu: Şule Çet'in intihar ettiğini gösteren kanıt yok

Şule Çet cinayetinde Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci rapor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.