“Amerikalılar'ın Tatil Planlarında Türkiye Yok”

Şimdiye kadar 32 milyon 700 bin vaka ve salgın yüzünden 580 binden fazla kişi yaşamını yitirdiği ABD’de ekonomik kayba uğrayan sektörlerden biri de turizm oldu. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) son raporuna göre, salgın nedeniyle seyahat ve turizm endüstrisi 2020 yılında toplamda 766 milyar dolar zarara uğradı. ABD’de şimdiye kadar her altı kişiden birine en az iki doz COVID-19 aşısı yapıldı. Ülke genelinde aşı yapılacak kişilerdeki yaş sınırının kalkması, vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısının azalması sonrasında Amerikalılar, kısa ve uzun vadeli tatillerini planlamaya ve rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar. Turizmciler, salgın yüzünden uzun süre evlerine kapanmak zorunda kalan Amerikalılar’ın yaz aylarından itibaren yeniden yurtiçi ve yurtdışı tatillerini yapmaya hazırlandıklarını belirtiyor. Amerikalı tatilcilerin yurtiçi tatil için ilk tercihlerinin başında Florida, yurtdışı tatil tercihlerinin başında ise Meksika ve Karayip ülkeleri geliyor. Amerikalı tatilcilerin uzun ve kısa vadeli tatil planları arasında ise henüz Türkiye yer almıyor.

35 yılı aşkın bir süredir ABD’de turizmcilik yapan Prime Travel şirketinin kurucu Selim Kesedar, salgından bunalan Amerikalılar’ın tatil planlarını yapmaya başladıklarını, yaz aylarının ortalarından itibaren ise bir patlama yaşanacağına işaret etti. “Herkes kaçacak bir yer arıyor” Turizmci Kesedar, COVID -19 salgınını frenlemiş olan ülkelerin kesin olarak turistleri cezbedeceğini belirterek, ”Amerikalılar salgın yüzünden artık patlama noktasına geldi. Herkes kaçacak bir yer arıyor. Temmuz, Ağustos aylarında turizmde büyük bir patlama olacağını tahmin ediyorum. Türkiye’nin durumu ise salgın yüzünden Amerikalı tatilciler için hiç iyi değil. Şu ana kadar büyük bir şans eseri Amerika Türkiye’ye olan uçuşları kapatmadı. Kapatmamasını da diliyoruz. Artan vaka sayıları yüzünden Türkiye’nin Amerikalı turistler tarafından şu an itibariyle tercih edilme şansı kısa ve uzun vadede artık kalmadı. Amerikalılar altı ay önce harekete geçip tatil rezervasyonlarını yaptırırlar bu bakımdan şu anda verdikleri tatil kararlarının arasında Türkiye yok” dedi.

“Türkiye’nin kıpkırmızı olması yolcuları korkutuyor” Turizmci Verda Kesedar da Amerikalı turistlerin tatil planlarını yaparken temkini elden bırakmadıklarını belirterek, yaz ayı ortalarında beklentilerinin Amerikalı yolcuların farklı ve güvenli destinasyonlara uçuşlarında bir patlama yaşanması olduğunu söyledi. Verda Kesedar, “İnsanlar şu sıralar biraz daha temkini elden bırakmasa da Karayip adalarındaki ülkeler için tatil rezervasyonlarına başladılar. Avrupa satışları şu an olmasa da kısa bir sürede başlayacak diyebiliriz. Ancak Türkiye’ye olan uçak biletleri satışlardan bahsedecek olursak, Türkiye’nin böyle kıpkırmızı olması ve her gün salgın vakalarının artması gidecek yolcuları korkutmaya başladı. Rezervasyon yaptıranlarda ya biletlerini iptal ettirdiler ya da Türkiye’ye gidip gitmeme konusunda kararsızlıklar yaşıyor. Daha önce Türkiye’ye bilet alan yolcularımızın bazıları da uçuşlarını ileri bir tarih erteleme opsiyonlarını yeniden değerlendirmeye başladılar” dedi. “Uçak yolcuklarında orta koltuk formülü tuttu”