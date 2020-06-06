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Amerikalılar’ın Üçte İkisi Trump’ın Protestolara Yaklaşımına Karşı

06.06.2020 01:00 | Son Güncelleme

ABC televizyonu ve Ipsos araştırma şirketinin ortak anketine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından yaşanan protesto gösterilerine yönelik görüşleri, Amerikalılar’ın üçte ikisi tarafından kabul görmüyor

Amerikalılar’ın Üçte İkisi Trump’ın Protestolara Yaklaşımına Karşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından yaşanan protesto gösterilerine yönelik görüşleri, Amerikalılar’ın üçte ikisi tarafından kabul görmüyor.

ABC televizyonu ve Ipsos araştırma şirketinin ortak anketine katılanların yüzde 32’si, Trump’ın George Floyd’un ölümünün ardından yaşananlara tepkisini onaylıyor ve olaylara yaklaşımını desteklerken, yüzde 68’i onaylamıyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise onayların oranı yüzde 69’a kadar çıkıyor. Oysa Corona virüsü salgınını ele alış biçimini destekleyen Cumhuriyetçiler’in oranı yüzde 84 gibi yüksek bir oranda. Bu da Trump’ın, Floyd’un ölümünün ardından yaşanan protestolara yaklaşımının, onu destekleseler bile, bazı Cumhuriyetçiler tarafından kabul görmediğini ortaya koyuyor. Bu oran Demokratlar’da ise yüzde 96. Trump’ın Corona virüsüne karşı mücadele biçimini ve bu konuda aldığı kararları desteklemeyenlerin oranı da yüzde 95.

Trump’ın protesto politikalarını desteklemeyenlerin çoğunluğunu ise siyahlar oluşturuyor. Trump’ın George Floyd’un ölümünün ardından yapılan protestolarla ilgili açıklamalarını ve aldığı kararları doğru bulmayan siyahların oranı yüzde 90. Beyazlara bakıldığında bu oranın yüzde 59, Latin kökenlilerde ise yüzde 74 olduğu görülüyor.

Anket, benzer protesto gösterilerinin 2014 yılında, Missouri eyaletinin Ferguson kentinde, 18 yaşındaki siyah Amerikalı Michael Brown’un ölümünün ardından da yaşandığını hatırlatıyor. 2014 yılının Aralık ayında yapılan ankete göre, beyazlar, Michael Brown’un ölümünün ardından yaşanan protestoları sadece bu olayla sınırlı tutarken, siyahların yüzde 75’i ve Latin kökenlilerin yüzde 51’i aslında olayları, ırksal gerginliklerin ve ayrımcılığın bir sonucu olduğunu ortaya koymuştu. 2014 Aralık ayındaki bu ankete katılanların yüzde 51’i yani neredeyse yarısı bu görüşteydi. Oysa Brown’un hayatını kaybetmesini tek başına bir neden olarak görenler yüzde 43’te kalmıştı.

Yapılan son ankete katılanların yüzde 74’ü aslında tüm bu yaşananların, beyaz polislerin siyah Amerikalılar’a yaklaşımının bir dışavurumu, bir göstergesi olduğuna inanıyor. Yani bunu uzun yıllardır süregelen bir toplumsal sorunun, ırksal adaletsizliğin yansıması olduğu görüşündeler.

Newsweek tarafından yayınlanan bir başka anketse, beyaz Katolikler arasında Trump’ın popülerliğinin yüzde 23 oranında düştüğünü ortaya koydu.

Trump’ın Mart ayında aynı grup arasındaki popülaritesi yüzde 60’ken yapılan son anket bu oranın yüzde 37’ye gerilediğini gösterdi.

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