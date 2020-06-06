Amerikalılar’ın Üçte İkisi Trump’ın Protestolara Yaklaşımına Karşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından yaşanan protesto gösterilerine yönelik görüşleri, Amerikalılar’ın üçte ikisi tarafından kabul görmüyor.

ABC televizyonu ve Ipsos araştırma şirketinin ortak anketine katılanların yüzde 32’si, Trump’ın George Floyd’un ölümünün ardından yaşananlara tepkisini onaylıyor ve olaylara yaklaşımını desteklerken, yüzde 68’i onaylamıyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise onayların oranı yüzde 69’a kadar çıkıyor. Oysa Corona virüsü salgınını ele alış biçimini destekleyen Cumhuriyetçiler’in oranı yüzde 84 gibi yüksek bir oranda. Bu da Trump’ın, Floyd’un ölümünün ardından yaşanan protestolara yaklaşımının, onu destekleseler bile, bazı Cumhuriyetçiler tarafından kabul görmediğini ortaya koyuyor. Bu oran Demokratlar’da ise yüzde 96. Trump’ın Corona virüsüne karşı mücadele biçimini ve bu konuda aldığı kararları desteklemeyenlerin oranı da yüzde 95.

Trump’ın protesto politikalarını desteklemeyenlerin çoğunluğunu ise siyahlar oluşturuyor. Trump’ın George Floyd’un ölümünün ardından yapılan protestolarla ilgili açıklamalarını ve aldığı kararları doğru bulmayan siyahların oranı yüzde 90. Beyazlara bakıldığında bu oranın yüzde 59, Latin kökenlilerde ise yüzde 74 olduğu görülüyor.