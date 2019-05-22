HABER

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

22.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

ABD ve İran arasında gerilimin yükseldiği son dönemde Reuters haber ajansı ile araştırma ve danışmanlık şirketi Ipsos, Amerikalıların iki ülkenin ilişkisine dair nasıl bir algıya sahip olduğunu ölçmek için bir anket gerçekleştirdi.

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

Sonuçları Salı günü açıklanan ankete göre Amerikalıların yüzde 51'i ABD'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde İran ile savaşa gireceğini düşünüyor.

Her ne kadar Amerikalılar geçen yıla kıyasla İran'ı daha kuvvetli bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görse de sadece yüzde 12'si İran'a karşı önleyici bir saldırı gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Ancak İran'ın ABD'ye saldırması takdirinde her beş kişiden dördü İran'a askeri bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 39'u ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylıyor.

Ankete göre ayrıca Amerikalıların yüzde 61'i İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekliyor.

BÖLGEYE ASKER TAVSİYESİ

İki ülke arasındak ilişkiler, ABD'nin İran'a yaptırımlarını tekrar devreye sokmasıyla iyice gerilmişti.

En son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan. "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma" dedi.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Saldırganların hepsi giderken, İranlılar bin yıllar boyunca ayakta kaldı. #EkonomikTerör & soykırımsal alaylar 'İran'ın sonu olmayacak'" demişti.

Ancak iki taraftan da son dönemde gelen daha önceki açıklamalarda savaş istemedikleri vurgulanmıştı.

Beyaz Saray, bölgeye askeri takviye yaparken zorunlu olmayan diplomatik personelini Irak'tan çekti.

ABD ve bölgedeki müttefikleri, Körfez'de gerçekleşen birtakım petrol gemilerine ve boru hatlarına gerçekleştirilen saldırılardan da İran'ı sorumlu tutuyor, ancak İran bu iddiaları reddediyor.


Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
ABD'den Türkiye'ye S-400 mühletiABD'den Türkiye'ye S-400 mühleti
Sağlıkta mülakat uygulaması neden tepki çekiyor?Sağlıkta mülakat uygulaması neden tepki çekiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN savaş araştırma

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama: Kimyasal saldırıları tespit ettik

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

Dominik’te helikopter düştü: Ünlü iş insanı dahil 3 kişi öldü

Ülkede şok! Ünlü isim hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Dışişleri'nden Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Trump'tan Meksika'ya gözdağı

Trump'tan sert mesaj! 'Yanlış yapıyorlar, yakında cevap vereceğim'

ABD’de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

ABD’de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.