Amerikalılar’ın Yarısı Corona Aşısına Mesafeli

Pew Araştırma Merkezi'nin Eylül ayı başında yaptığı ankete göre Amerikan kamuoyunun yüzde 49'u, yani yaklaşık yarısı, Corona aşısına bugün erişim olsa “kesinlikle” ya da “büyük olasılıkla” aşı yaptırmayacaklarını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 51'iyse “Corona aşısı bugün piyasada olsa yaptırırdım” diyor.
Corona aşısı yaptırmak istemeyen yüzde 49'luk kesim, buna gerekçe olarak, aşının olası yan etkileriyle ilgili kaygıları gösterdi.
Kamuoyunun güvenli bir Corona virüsü aşısının piyasaya sürüleceğine ilişkin güveni, son dönemde sarsıldı. Pew'ün Mayıs ayında yaptığı ankete göre o dönemde Amerikalılar'ın yüzde 72'si, halihazırda Corona virüsü aşısına erişim olması durumunda aşı yaptıracaklarını söylemişti.
Oysa bu ay yapılan ankette katılımcıların sadece yüzde 21'i “kesinlikle aşı yaptırırım” yanıtı verdi.
Pew araştırması ayrıca Amerikalılar'ın yüzde 77'sinin, Amerika'da geliştirilen aşıların güvenli ve etkili olup olmadıkları tam olarak anlaşılmadan onaylanabileceğini düşündüğünü ortaya koyuyor.
Öte yandan ankete katılan 10 binden fazla kişinin yüzde 78'i, aşının onaylanma sürecinin güvenlik ve etkinlik kriterleri karşılanmadan fazlasıyla hızlı ilerlemesinin daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyor.
Buna kıyasla katılımcıların sadece yüzde 20'si onay sürecinin gereğinden daha yavaş ilerlemesi nedeniyle kaygılı oldukları görüşünde.
Corona vakaları 30 milyonu aştı, can kaybı 1 milyona yaklaşıyor
Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi'nin Cuma günü yayınladığı rapora göre, dünya genelinde Corona enfeksiyonu vakaları 30 milyonu aştı, ölüm vakalarıysa 950 bine yaklaştı.
Amerika, 6 milyon 600 binle tüm ülkeler içinde en çok vaka görülen ülke. Hindistan 5 milyon 100 bin, Brezilya ise 4 milyon 400 bin vakayla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Perşembe günü, Corona virüsünün Avrupa çapında yeniden “alarm veren bir hızla” yayılmaya başladığını ve bunun Avrupalı hükümetler açısından bir “uyarı” niteliği taşıdığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa kıtası sorumlusu Dr. Hans Kluge, Kopenhag'dan katıldığı basın toplantısında, virüsün 25 ile 49 yaş arasında daha hızlı yayıldığını bildirdi. WHO, Corona enfeksiyonlarının yaşı daha ileri olanlar arasında da yayıldığı uyarısında bulundu.
Dr. Kluge, enfeksiyon vakası sayılarındaki hızlı artışın Corona testlerindeki artışı yansıttığını, ancak aynı zamanda Avrupa çapında virüs bulaşma oranındaki artışa da işaret ettiğini belirtti.
Avrupa ülkelerini karantina sürelerini kısaltmamaları konusunda uyaran Dr. Kluge, “ne zaman partizanlık ve dezenformasyon ön plana çıktığında” virüsün daha öldürücü hale geldiğini söyledi ve hükümetleri virüsü kontrol altına almaları için tutarlı bir strateji geliştirmeye çağırdı.
Kluge, “Pandeminin bundan sonra nasıl bir yolda ilerleyeceği bize bağlı. Daha önce savaştık, bir kez daha savaşabiliriz” dedi.
“Enfeksiyondan en çok Latin kökenliler ve siyahlar etkilendi”
ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri'nin (CDC) bu hafta yayınladığı veriler, 21 yaş altındaki siyah ve Latin kökenlilerin aynı yaş grubundaki beyaz Amerikalılar'a kıyasla Corona enfeksiyonlarından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor.
ABD'de 27 eyaletten toplanan verilere göre 21 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında 21 yaş altındaki 121 kişi, Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu gençlerin yüzde 75'inden fazlası, Amerikan nüfusunun sadece yüzde 41'ini oluşturmalarına rağmen Latin kökenli, siyah, Alaska yerlisi ya da yerli Amerikalı'ydı.
CDC'nin verilerine göre Corona enfeksiyonlarının yol açtığı ölüm vakalarının yüzde 44'ü Latin kökenli, yüzde 29'uysa siyah çocuklar. Bu oran, beyaz çocuklarda sadece yüzde 14. Amerikan ve Alaska yerlileriyse Corona ölümlerinin yüzde 4'ünü oluşturuyor. Uzakdoğu kökenliler ve Büyük Okyanus'daki adalardan gelenler için de bu oran yüzde 4.
Raporda yaşamını yitirenlerin yüzde 75'inin astım, obezite, nörolojik ya da gelişimsel bozukluklar ya da kalp-damar rahatsızlıkları gibi en az bir sağlık sorunu bulunduğu ayrıntısı da yer alıyor. Kalabalık hanelerde yaşamak, açlık, evsizlik, eğitim ve gelir düzeyi uçurumu gibi sosyal meseleler de azınlık gruplara mensup çocuklarda Corona enfeksiyonu ölüm oranlarının yüksek seyretmesinde rol oynuyor.