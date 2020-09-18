Amerikalılar’ın Yarısı Corona Aşısına Mesafeli

Pew Araştırma Merkezi'nin Eylül ayı başında yaptığı ankete göre Amerikan kamuoyunun yüzde 49'u, yani yaklaşık yarısı, Corona aşısına bugün erişim olsa “kesinlikle” ya da “büyük olasılıkla” aşı yaptırmayacaklarını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 51'iyse “Corona aşısı bugün piyasada olsa yaptırırdım” diyor.

Corona aşısı yaptırmak istemeyen yüzde 49'luk kesim, buna gerekçe olarak, aşının olası yan etkileriyle ilgili kaygıları gösterdi.

Kamuoyunun güvenli bir Corona virüsü aşısının piyasaya sürüleceğine ilişkin güveni, son dönemde sarsıldı. Pew'ün Mayıs ayında yaptığı ankete göre o dönemde Amerikalılar'ın yüzde 72'si, halihazırda Corona virüsü aşısına erişim olması durumunda aşı yaptıracaklarını söylemişti.

Oysa bu ay yapılan ankette katılımcıların sadece yüzde 21'i “kesinlikle aşı yaptırırım” yanıtı verdi.

Pew araştırması ayrıca Amerikalılar'ın yüzde 77'sinin, Amerika'da geliştirilen aşıların güvenli ve etkili olup olmadıkları tam olarak anlaşılmadan onaylanabileceğini düşündüğünü ortaya koyuyor.