HABER

Amerikalıların yüzde 28'i Rusya'nın, yüzde 36'sı Çin'in ABD müttefiki olduğunu düşünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 00:22 | Son Güncelleme

Regan Vakfının ekim ayında yaptırdığı "ulusal savunma araştırmasında" ilginç sonuçlar ortaya çıktı - Katılımcıların yüzde 28'i Rusya için "müttefik" kutucuklarından birini işaretlerken yüzde 36'sı ise Çin için "müttefik" kutucuklarını işaretledi - Yüzde 78'i İsrail'i "müttefik" olarak gören katılımcılar, Suriye'yi ise 21 oranında "müttefik" olarak tanımladı - Ankete katılan katılımcıların yüzde 47'si Türkiye'yi müttefik olarak gördüklerini ifade etti

WASHINGTON (AA) - ABD merkezli Ronald Regan Vakfının yaptığı bir kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının yüzde 28'i Rusya'yı, yüzde 36'sı ise Çin'i "müttefik" olarak görüyor.

Regan Vakfının ekim ayında yaptırdığı "ulusal savunma araştırmasında" ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

1003 yetişkinle yapılan ankette, katılımcılara birçok konuda soru yöneltildi.

Araştırmada, herbir ülkenin karşısına "müttefik" "güçlü müttefik" ve "hasım", "mutlak hasım" başlıklı kutuculuklar konularak katılımcılara ABD'nin bu ülkelerle ilişkilerini tanımlamaları istendi.

Katılımcıların yüzde 28'i Rusya için "müttefik" kutucuğunu işaretlerken yüzde 36'sı ise Çin'i "müttefik" olarak gördü.

Yüzde 78'i İsrail'i "müttefik" olarak gören katılımcılar, Suriye'yi ise yüzde 21 oranında "müttefik" olarak tanımladı.

Araştırmada katılımcıların, İngiltere ve Avustralya'yı yüzde 93 oranında müttefik olarak gördüğü ortaya çıktı.

- Yaklaşık 2 kişiden biri Türkiye'yi müttefik olarak görülüyor

Ankete katılan katılımcıların yüzde 47'si Türkiye'yi müttefik olarak gördüklerini ifade etti.

Bunlardan, yüzde 6'sı "güçlü müttefik" yüzde 41'i "müttefik" kutucuklarını işaretledi.

Diğer taraftan, katılımcıların yüzde 36'sı Türkiye'yi "hasım" yüzde 11'i ise "mutlak hasım" olarak niteledi.

- Orta Doğu halen Amerikan halkının odağında

ABD'nin dış politika bağlamında hangi bölgeye odaklanması gerektiğine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 37'si Orta Doğu yanıtını verdi.

Diğer taraftan, aynı soruya katılımcıların yüzde 16'sı Doğu Asya, yüzde 9'u Avrupa, yüzde 7'si Güneydoğu Asya, yüzde 3'ü Güney Amerika ve yüzde 1'i ise Afrika yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 22'si ise bilmiyorum yanıtını verdi.

- En az güven Kongre'ye

ABD kurumlarının herbirine ne kadar güvendiklerine ilişkin sorulara verilen yanıtlar en az güvenilen kurumun Kongre olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 63'ü orduya güvendiğini ifade ederken, polis ve kolluk kuvvetlerine güvenin yüzde 40, ABD Başkanına yüzde 27, yüksek mahkemeye ise yüzde 26 olduğu ortaya çıktı.

Ülkedeki sorun olarak gördükleri konulara ilişkin yanıtlara da yer verilen araştırmada halkın yüzde 25'in siyasi particiliğin ülkedeki en büyük sorun olarak gördüğü kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 14'ü yolsuzluğu önemli bir sorun olarak görürken sadece yüzde 1'i savunmayı sorun olarak gördüğünü belirtti.

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulunduABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu
Muğla turizmi İzmir'de konuşulduMuğla turizmi İzmir'de konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Regan Vakfı Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Bikinisi küçük geldi! Açıldı açılacak...

Bikinisi küçük geldi! Açıldı açılacak...

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor! İyi ki doğdun Ceren Özdemir

İyi ki doğdun Ceren Özdemir

Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez Beyaz Saray'ın isteği üzerine engellendi

Ermeni tasarısı 3. kez engellendi

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 21 milyon TL devretti!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu! Sözleri yürek dağladı

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Rasulayn'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.