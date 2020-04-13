Amerikalıların yüzde 30'u Kovid-19'un laboratuvardan çıktığına inanıyor

Amerikan Pew Araştırma Merkezinin düzenlediği ankette, katılımcılara Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığı sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 30'u virüsün laboratuvar ortamında türediği yanıtını verirken bunlardan yüzde 23'ü ise bunun kasten yapıldığını söyledi.

YÜZDE 43'Ü DOĞAL YOLLARDAN ORTAYA ÇIKTIĞINA İNANIYOR

Katılımcıların yüzde 43'ü ise virüsün doğal yollarla ortaya çıktığına inandığını dile getirdi.

Ankete ilişkin basına açıklamalarda bulunan bazı uzmanlar ise virüsün çok sayıda bakteri ve mikrop barındıran yarasa eti tüketilmesi sonucu türediği görüşünü savundu.

Uzmanlar, koronavirüs türlerinin genellikle hayvanları enfekte ettiği ancak Kovid-19 ve SARS'ın insanlara da geçtiğinin altını çizdi.

