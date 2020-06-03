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  4. "Amerikalıların Yüzde 64'ü Floyd Protestolarına Sempatiyle Bakıyor"

"Amerikalıların Yüzde 64'ü Floyd Protestolarına Sempatiyle Bakıyor"

03.06.2020 19:04 | Son Güncelleme

ABD’de yayınlanan bir ankete göre Amerikalıların büyük çoğunluğu, ülke çapında yayılan Floyd protestolarına sempatiyle bakıyor. Çoğunluk ayrıca Başkan Donald Trump’ın protestolara verdiği tepkiyi uygun bulmuyor

ABD’de yayınlanan bir ankete göre Amerikalıların büyük çoğunluğu, ülke çapında yayılan Floyd protestolarına sempatiyle bakıyor. Çoğunluk ayrıca Başkan Donald Trump’ın protestolara verdiği tepkiyi uygun bulmuyor.

Minneapolis’te geçen hafta polis tarafından gözaltına alındığı sırada beyaz bir polis memurunun yaklaşık 9 dakika boyunca boynuna diziyle bastırması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitiren siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü, Amerika’da birçok kentte düzenlenen büyük protestolarla kınandı. Protestolar bazı bölgelerde zaman zaman şiddet eylemleriyle devam etse de ağırlıklı olarak barışçı bir şekilde düzenleniyor. Reuters haber ajansıyla Ipsos araştırma kurumunun Pazartesi ve Salı günleri yaptığı anketin sonuçlarına göre yetişkin Amerikalıların yüzde 64’ü, süregelen protestolardaki göstericilere sempati duyuyor.

Anket sonuçlarına göre protestoculara sempati duymayanların oranı yüzde 27 olarak kaydedilirken, ankete katılanların yüzde 9’u ne hissettiklerinden emin olmadıklarını söyledi.

Trump’ın protestolara yaklaşımını eleştirenlerin oranı yüzde 55

Başkan Donald Trump’ın protestolara karşı yaklaşımının ve attığı adımların da sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 55’i başkanın tavrını uygun bulmadığını aktarırken, sadece üçte biri Trump’ın yaklaşımını onayladığını belirtti.

Cumhuriyetçiler arasında Trump’ın protestolar karşısındaki tutumunu onaylayanların oranının yüzde 67 olması, dikkat çekiyor. Cumhuriyetçilerin Trump'a verdiği genel destek oranı yüzde 80’nin üzerinde.

Amerikalılar, polisin başta Beyaz Saray yakınlarında olmak üzere bazı kentlerde protestolara sert şekilde müdahale etmesi konusundaysa bölünmüş görünüyor. Ankete katılanların yüzde 43’ü polisin çok iyi bir iş çıkardığını savunurken yüzde 47’si, polisin müdahale şeklinden hoşnutsuz. Polisin yaklaşımını eleştirenlerin çoğunluğu Demokrat, destekleyenlerin çoğunluğuysa Cumhuriyetçi.

Biden’a destek artıyor

Reuters ve Ipsos’un ortak hazırladığı bir başka anketteyse, 2020 başkanlık seçimlerinde kayıtlı seçmenlerin Trump’a rakip olması beklenen Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’a verdiği destek oranının yüzde 10 artış gösterdiği bulgusu elde edildi. Bunun, Biden’ın Nisan ayının başından bu yana kaydettiği en önemli destek artışı olduğu belirtiliyor.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin kısmen kaldırılmaya başlandığı bir dönemde patlak veren Floyd protestolarına hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden destek mesajları geldi. Ancak genel olarak barışçı bir atmosferde düzenlenen protestolara özellikle akşam saatlerinde zaman zaman yağmalama ve taşlama gibi şiddet eylemlerinin karışması, eleştirilere neden oldu.

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