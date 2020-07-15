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"Amerikalılar'ın Yüzde 66'sı Trump'ın Vergi Kayıtlarını Görmek İstiyor"

15.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir anket sonucuna göre, Amerikalılar'ın yüzde 66'sı Başkan Trump’ın vergi beyannamelerini kamuoyuyla paylaşmasını istiyor

Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma şirketinin ortak düzenlediği anketin sonucuna göre her üç Amerikalı’dan ikisi, Başkan Donald Trump’ın uzun süredir açıklamayı reddettiği vergi beyannamelerini kamuoyuyla paylaşmasını istiyor. Anket ayrıca Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 50’sinin, Trump’ın bu belgeleri gizli tutma nedeninin siyasi olduğu görüşünde olduğunu gösteriyor.

Anket, ABD Anayasa Mahkemesi’nin geçen hafta Trump’ın talep edilen mali kayıtlarını New York savcılarına sunması yönünde karar almasının ardından, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapıldı.

Amerika’da başkanlar geleneksel olarak şeffaflık adına vergi beyannamelerini açıklıyor. Ancak başkanlık görevine seçilmeden önce işadamı olan Trump, kişisel varlığı ve vergi kayıtlarının mercek altına alınması çabasını eleştiriyor ve talep edilen kayıtların inceleme altında olduğu iddiasıyla paylaşmayı reddediyor.

Reuters/Ipsos anketine katılanların yüzde 66’sının Trump’ın geçmiş yıllara ait vergi beyannamelerini açıklamasından yana olması, başkanın kendi seçmenleri arasında da bu görüşte olanlar olduğunu yansıtıyor. Anket sonucuna göre, yetişkin Amerikalılar’ın yüzde 68’i ayrıca yurttaşların başkan adaylarının mali kayıtlarını seçimlerden önce görme hakkı olduğunu savunuyor.

Ankete katılanların neredeyse yarısı, Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde kazanma şansını engelleyeceği endişesiyle mali kayıtlarını paylaşmadığı görüşünde.

Anket sonuçlarına göre Amerikalılar’ın yüzde 26’sı Trump’ın açıklamaktan kaçındığı vergi belgelerinin kendisine zarar verecek nitelikte kanıt içerdiğini savunurken yüzde 10’u, başkanın uğradığı ciddi mali kayıplarla ilgili bilgileri gizli tutmaya çalıştığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 16’sıysa Trump’ın vergi ödemediği için bu belgeleri açıklamadığına inanıyor.

Trump’ın vergi beyannamelerinin mali denetim sürecinde olduğunu düşünenlerin oranu yüzde 7’yken, Corona virüsü pandemisine karşı çalışmalarla meşgul olması nedeniyle bu belgeleri açıklamadığı görüşünde olanların oranı yüzde 3.

Başkan Trump’ın varlıklı bir işadamı olduğunun bilindiğini ve 2016 seçimleri öncesinde en az 100 sayfalık mali belge yayınladığını söyleyen Trump’ın seçim kampanyası sözcüsü Tim Murtaugh, “Bu, 2016’da seçmenler önünde yargılanan bir konu ve Amerikan halkı Donald Trump’ı ABD’nin başkanı olarak seçti” ifadeleriyle Trump’ı savundu.

Diğer taraftan, 2020 başkanlık seçimlerinde Trump’a rakip olmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, son birkaç yıla ilişkin vergi beyannamelerini seçim kampanyasının resmi internet sayfasında yayınladı.

Seçimlere dört aydan az bir süre kala Trump anketlerde yaklaşık 10 puanlık farkla Biden’ın arkasından gelirken, Reuters/Ipsos anketine katılanların yüzde 40’ı, Trump’ın performansından genel anlamda memnun olduklarını aktardı. Bu oran, Trump’ın azil süreci sırasında, Corona pandemisi ve pandeminin tetiklediği ekonomik kriz döneminde de ortalama olarak aynı kaldı.

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