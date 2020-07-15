"Amerikalılar'ın Yüzde 66'sı Trump'ın Vergi Kayıtlarını Görmek İstiyor"

Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma şirketinin ortak düzenlediği anketin sonucuna göre her üç Amerikalı’dan ikisi, Başkan Donald Trump’ın uzun süredir açıklamayı reddettiği vergi beyannamelerini kamuoyuyla paylaşmasını istiyor. Anket ayrıca Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 50’sinin, Trump’ın bu belgeleri gizli tutma nedeninin siyasi olduğu görüşünde olduğunu gösteriyor.

Anket, ABD Anayasa Mahkemesi’nin geçen hafta Trump’ın talep edilen mali kayıtlarını New York savcılarına sunması yönünde karar almasının ardından, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapıldı.

Amerika’da başkanlar geleneksel olarak şeffaflık adına vergi beyannamelerini açıklıyor. Ancak başkanlık görevine seçilmeden önce işadamı olan Trump, kişisel varlığı ve vergi kayıtlarının mercek altına alınması çabasını eleştiriyor ve talep edilen kayıtların inceleme altında olduğu iddiasıyla paylaşmayı reddediyor.

Reuters/Ipsos anketine katılanların yüzde 66’sının Trump’ın geçmiş yıllara ait vergi beyannamelerini açıklamasından yana olması, başkanın kendi seçmenleri arasında da bu görüşte olanlar olduğunu yansıtıyor. Anket sonucuna göre, yetişkin Amerikalılar’ın yüzde 68’i ayrıca yurttaşların başkan adaylarının mali kayıtlarını seçimlerden önce görme hakkı olduğunu savunuyor.