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Amerikalıların yüzde 69'u ülke geleceğinden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 22:58 | Son Güncelleme

Ülkede yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 69'u ülke geleceğinden endişe duyuyor - Amerikan Psikoloji Derneği Başkanı Arthur C. Evans: - "Ortam çok zehirli. Demokratların, Cumhuriyetçilerin ve bağımsızların çoğu bunu böyle görüyor. İnsanlar, mevcut siyasi ortamın düzeldiğine inanmıyor, hatta daha da kötüleştiğini düşünüyor” - 18-21 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 75'i silahlı kitlesel şiddet olaylarına maruz kalmaktan korkuyor

ABD'de Amerikan Psikoloji Derneğinin yaptığı anket, Amerikan halkının yüzde 69'unun ülke geleceğinden endişeli olduğunu ortaya çıkardı.

Amerikan Psikoloji Derneğinin ağustosta ABD’deki 50 eyalette yaptığı "Amerika'da Stres" anketine katılan 3 bin 458 yetişkinin yüzde 69'u, ülkenin gidişatının kendilerinde büyük strese neden olduğunu belirtti.

Geçen yıl yapılan aynı içerikli ankette bu şekilde hissedenlerin oranının yüzde 63 olarak saptandığına dikkat çekildi.

Yetkililer, bu yılki raporun, son haftalarda Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ve CNN'e gönderilen bombalı paketlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Amerika’da devam eden "Göçmen kervanı" yürüyüşünün ulusal güvenliğe tehdit olduğuna yönelik söylemlerinin ve en son olarak da Pittsburgh'taki sinagoga yapılan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından geldiğine işaret edildi.

- "Ortam çok zehirli"

Amerikan Psikoloji Derneği Başkanı Arthur C. Evans, ülkenin durumu hakkındaki endişelerin artık siyasi tercihlerin ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Ortam çok zehirli. Demokratların, Cumhuriyetçilerin ve bağımsızların çoğu bunu böyle görüyor. İnsanlar, mevcut siyasi ortamın düzeldiğine inanmıyor, hatta daha da kötüleştiğini düşünüyor." diye konuştu.

Katılımcılara, Trump hakkında özel bir soru yöneltilmediğini belirten Evans, buna rağmen belirsizliğin ve öngörülmezliğin endişeleri daha da büyüttüğünü vurgulayarak, "Ne yapacağı belli olmayan, belli ölçüde belirsizlik ve stres oluşturan bir liderimiz var." yorumunda bulundu.

- Gençler silahlı kitlesel şiddete uğramaktan korkuyor

Ankette, 18-21 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 75'inin silahlı kitlesel şiddet olayları gibi son yıllarda ülke kamuoyunda yankı uyandıran saldırılara maruz kalmaktan endişe duydukları bildirildi.

Öte yandan, genç ABD vatandaşlarının, genel olarak ulusal düzeydeki siyasi iklimden endişe duydukları, bu nedenle 6 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimlerde 18-21 yaş grubunun seçimlere katılım oranının düşük olmasının beklendiği ifade edildi.

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