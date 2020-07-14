"Amerikalılar'ın Yüzde 71'i Okulların Açılmasına Sıcak Bakmıyor"

Amerika’da yeni bir anket sonucuna göre ailelerin yaklaşık yüzde 71’i çocuklarını bu yıl okula göndermenin riskli olduğu görüşünde. Cumhuriyetçiler arasında da bu oranın yüzde 50’nin üzerinde olmasının, okulların açılmasını savunan Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasını olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Araştırma kurumları Axios ve Ipsos’un hazırladığı ankete katılanlar arasında, Demokratlar’ın yüzde 82’si sonbaharda okulların açılmasına sıcak bakmazken, Cumhuriyetçiler’in de yüzde 53’ü çocuklarını okula göndermeye kendilerini hazır hissetmiyor.

Beyaz Amerikalılar’ın yüzde 64’ü, Latinler’in yüzde 80’i, Siyah Amerikalılar’ınsa yüzde 89’u salgın endişesiyle okulların açılmasından yana değil.

Ankete katılan kadınların yüzde 70’i, erkeklerin de yüzde 72’si çocukların bu yıl sonbahar döneminde okullara gönderilmesinin riskli olacağını savunuyor.

Ülke çapında yapılan ankette katılımcılara federal hükümetin ailelerin çıkarlarını koruyup koruyamadığı sorusu da yöneltildi. Sonuçlar, her üç Amerikalı’dan sadece birinin federal yönetime bu konuda güvendiğini ortaya koydu.