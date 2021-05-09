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Amerikan 5. Filosu Yasa Dışı Silahlar Ele Geçirdi

09.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Donanması’na bağlı 5. Filo’ya ait güdümlü füze savaş gemisi USS Monterey Kuzey Arap Denizi’nin uluslararası sularında yasa dışı silah ele geçirdi

Amerikan 5. Filosu Yasa Dışı Silahlar Ele Geçirdi

Amerikan Donanması’na bağlı 5. Filo’ya ait güdümlü füze savaş gemisi USS Monterey Kuzey Arap Denizi’nin uluslararası sularında yasa dışı silah ele geçirdi.

Silahların hangi ülkeye ait olduğu belirtilmezken, olayın 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bahreyn’de konuşlu 5. Filo’dan yapılan açıklamada silahlar arasında onlarca Rus yapımı anti-tank füzeleriyle, binlerce Çin yapımı saldırı ve makineli tüfekler, suikast silahları ve roketatarlar bulunduğu belirtildi.

Optik nişangahların da gemide bulunduğu verilen bilgiler arasında.

Filo açıklamasında ayrıca silahların kaynağının ve gitmekte olduğu adresin hala soruşturma altında olduğu belirtildi.

Açıklamda, gemi mürettebatının gıda-su verilmesi ve sorgulanmasının ardından serbest bırakıldığı da kaydedildi.

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