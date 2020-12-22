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  4. 'Amerikan aşısı olacağım' diyen Doğu Perinçek'ten yeni açıklama

'Amerikan aşısı olacağım' diyen Doğu Perinçek'ten yeni açıklama

22.12.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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'Amerikan aşısı olacağım' diyen Doğu Perinçek'ten yeni açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerikan aşısı olacağını söylemesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Perinçek, olay yaratan paylaşımının 'şaka' olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda "Çin aşısı olacak mısınız?” sorusunu “Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum” diye yanıt verdikten sonra Twitter hesabından da “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek” mesajını paylaştı.

PERİNÇEK'TEN YENİ AÇIKLAMA: ŞAKA YAPTIM

Perinçek'in söz konusu paylaşımı gündem yaratırken, konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz'a konuşan Doğu Perinçek “Gerçekten Amerikan aşısı mı olacaksınız?” sorusunu yanıt verdi. Perinçek, söz konusu açıklamasının 'şaka' olduğunu belirtirken, aslında sayduyusunu ve muhakemesini kaybetmiş olan kamuoyuna bir eleştiri ve dokundurma yaptığını belirtti.

DOGU PERINCEK

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