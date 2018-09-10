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Amerikan basını: ABD, Suriye’deki üssüne yüzlerce asker gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

ABD merkezli Fox News, Pentagon’un Suriye’nin güneydoğusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanaf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiğini ileri sürdü.

Amerikan basını: ABD, Suriye’deki üssüne yüzlerce asker gönderdi

Sputnik’in aktardığı, Fox News’ün ABD Savunma Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Washington’ın, Rusya’nın militanların saldırı hazırlığı yaptığı uyarısıyla bağlantılı olarak, bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü William Urban’ın “ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç savaşta Suriye’yi destekleyebilecek başka bir grupla herhangi bir çatışma istemiyor” dediği aktarıldı.

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, Ruslarla istişareleri sonucu, El Tanaf’taki 55 kilometrelik alanı çatışmasızlık bölgesi ilan etmişti. ABD söz konusu bölgede IŞİD’e karşı yerel güçlere eğitim veriyordu.

Geçen hafta yapılan bir hava saldırısında sekiz rejim yanlısı asker hayatını kaybetmişti. Bölgede tansiyonu yükseltebilecek iddia Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden (OSDH) gelmişti.

OSDH, saldırının koalisyon güçlerinin bulunduğu El Tanaf üssü yakınlarından yapılmış olabileceğini aktarmıştı.

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Pentagon ABD asker Suriye askeri üs

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kirli bir oyun inş kendi bataklıgınıza bogulacaksınız
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