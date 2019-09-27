Amerikan basını: Beyaz Saray Ukrayna görüşmesini gizlemeye çalıştı

ABD Başkanı Trump’ın görevini kötüye kullandığı iddialarına neden olan Selenski görüşmesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi Beyaz Saray'ı görüşme ile ilgili tüm kayıtları gizlemeye çalışmakla suçladı.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Başkan Trump'ın azil süreci soruşturmasına dayanak teşkil eden istihbarat görevlisinin yaptığı şikayetin gizliliğini kaldırmasıyla yeni iddialar gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilme süreciyle ilgili soruşturmanın odak noktası olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi Beyaz Saray'ı görüşme ile ilgili tüm kayıtları gizlemeye çalışmakla suçladı.

New York Times gazetesi, yaptığı şikayetle Trump hakkında azil süreci başlamasına neden olan istihbarat görevlisinin önce Beyaz Saray'da çalışmış olan bir CIA görevlisi olduğunu yazdı.

Görevi kötüye kullandığı iddiası

Kimliği gizli tutulan istihbarat görevlisine göre Başkan Trump 2020 başkanlık yarışına müdahale etmesi için yabancı bir ülkeden ricada bulunmak için bulunduğu konumu kullandı.