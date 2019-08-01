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Amerikan basını: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü

01.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

ABD basını bir milyon dolar ödülle aranan Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurdu.

Amerikan basını: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü

El Kaide'nin eski liderinin oğlu olan Hamza bin Ladin, örgütte liderliğin varisi olarak görülüyordu.Amerika Birleşik Devletleri'nde basın, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurdu. Haber kanalı NBC, bilginin üç Amerikalı yetkili tarafından teyit edildiğini açıkladı.

Hamza bin Ladin'in nerede ve ne zaman öldürüldüğüne dair net bir bilgi ise verilmedi. New York Times gazetesi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde bin Ladin'in geçtiğimiz iki yıl içerisinde ABD'nin dahil olduğu bir operasyon sırasında öldürüldüğünü öne sürdü.

İddiaya ilişkin gazetecilerden gelen bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" cevabını verdi.

ABD, Şubat 2019'da Hamza bin Ladin'in yakalanması için bir milyon dolar ödül koymuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Usame bin Ladin'in 20 çocuğundan 15'incisi olan 30 yaşlarındaki Hamza'nın El Kaide içerisinde bir lider olarak öne çıktığını belirtmişti.

El Kaide'de liderliğin varisiydi

"Cihadın veliaht prensi" olarak anılan Hamza bin Ladin, yayınladığı ses ve video kayıtlarında babasının öldürüldüğü operasyonda yer alan ABD başta olmak üzere bazı ülkelere yönelik saldırı çağrısında bulunuyordu. Usame bin Ladin, 2011'in Mayıs ayında ABD’nin düzenlediği operasyonda Pakistan'daki evinde öldürülmüştü. Bin Ladin'in ölümünün ardından örgütün liderliğini sağ kolu Eymen el Zevahiri üstlenmişti.

Baba Bin Ladin’in evinde bulunan belgeler Hamza bin Ladin'in El Kaide'nin bir sonraki lideri olarak görüldüğünü ortaya koymuştu. 11 Eylül saldırıları öncesinde Afganistan'da babasının yanında olan Hamza bin Ladin’in nerede yaşadığı bilinmiyordu. Oğul bin Ladin'in İran, Afganistan, Pakistan ve Suriye'de yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

2016 yılında yayınladığı video mesajında IŞİD'e ve diğer cihatçı gruplara birleşme çağrısı yaparak Suriye'deki savaşın Filistin'i özgürleştirmenin önünü açacağını savunmuştu. Bir başka mesajında ise Suudi gençlere krallık yönetimini devirme çağrısında bulunmuştu.

AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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