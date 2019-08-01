Amerikan basını: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü

El Kaide'nin eski liderinin oğlu olan Hamza bin Ladin, örgütte liderliğin varisi olarak görülüyordu.Amerika Birleşik Devletleri'nde basın, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurdu. Haber kanalı NBC, bilginin üç Amerikalı yetkili tarafından teyit edildiğini açıkladı.

Hamza bin Ladin'in nerede ve ne zaman öldürüldüğüne dair net bir bilgi ise verilmedi. New York Times gazetesi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde bin Ladin'in geçtiğimiz iki yıl içerisinde ABD'nin dahil olduğu bir operasyon sırasında öldürüldüğünü öne sürdü.

İddiaya ilişkin gazetecilerden gelen bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" cevabını verdi.

ABD, Şubat 2019'da Hamza bin Ladin'in yakalanması için bir milyon dolar ödül koymuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Usame bin Ladin'in 20 çocuğundan 15'incisi olan 30 yaşlarındaki Hamza'nın El Kaide içerisinde bir lider olarak öne çıktığını belirtmişti.

El Kaide'de liderliğin varisiydi