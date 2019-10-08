Amerikan Basını: 'Müttefikler Bundan Sonra ABD'ye Nasıl Güvenecek?'

Amerikan gazeteleri, başyazılarında Başkan Trump’ın Suriye politikası ve Türkiye’nin Suriye’deki hedeflerine geniş yer ayırıyor. Büyük gazetelerin ortak yorumu, Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının, Amerika’nın müttefiklerine güvenilmez bir ülke olduğu sinyali verdiği yönünde. New York Times, “Donald Trump Suriye politikasının ne olduğunu biliyor mu?” başlıklı başyazısında, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskısına boyun eğdiğini ve Türkiye’nin Kürt güçleri sınır bölgesinden uzaklaştırmak için bölgeye girmesinin önünde engel oluşturmayacağını yazıyor. Hatta gazete, Trump’ın açıklamasında kullandığı üslubun, Türkiye’nin yapacağı hamleye destek verir nitelikte olduğunu kaydediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: “Trump, Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinden sonra bir kez daha dürtüleriyle hareket etmiş gibi görünüyor. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililer gafil avlandı. Trump, Kongre’yi ve Amerika’nın müttefiklerini karanlıkta bıraktı. Attığı Twitter mesajları Mitch McConnell ve Lindsey Graham gibi muhafazakar müttefiklerini öfkelendirdi. Hatta Trump’ın ilk Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Türkiye dostumuz değildir hashtag’iyle paylaştığı Twitter mesajında IŞİD’le mücadelede kazanılan başarıda büyük rol oynayan Kürtlerin ölüme terk edilmesinin büyük bir hata olduğunu kaydetti. Pentagon, dün öğleden sonra yaptığı hasar kontrolü çerçevesinde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenleyeceği operasyona destek vermediğini, Amerikan güçlerinin böyle bir operasyona katılmayacağını bildirdi. Başkan ise Türkiye’nin bazı sınırları aşması durumunda Türk ekonomisini tamamen yok edeceği şeklindeki Twitter mesajıyla bazı tereddütleri olduğunu ifade etmiş oldu. Peki Trump, eşi benzeri olmayan fesaretiyle ‘bazı sınırların alışılması’ ya da ‘Türk ekonomisinin yok edilmesi’ derken neyi kastetti, bu anlaşılmıyor. Bu, Trump Yönetimi’nin Amerika’nın Suriye’deki emelleri hakkında çelişkili mesajlar göndermesinin ilk örneği değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun zamandır Suriye’ye asker gönderme tehdidinde bulunuyor. İstanbul’da Mart ayındaki yerel seçimleri kaybetmesinden bu yana ülke içinde siyasi destek toplamak için baskıyı arttırıyor. Erdoğan ayrıca üzerinde siyasi bir yük haline gelen Suriyeli mültecilerin en az bir milyonunu Suriye sınırındaki güvenli bölgeye aktarmak istiyor. Mültecilerin memleketlerine dönmesini sağlamak, takdire şayan bir hedeftir. Ancak bu konudaki zorlama bazı düzenlemeler nadiren başarı sağlıyor. Türkiye’nin tam bir işgal gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, net değil. Bu bir çelişki gibi görünüyor, ama Trump, hayran olduğu otoriter bir lidere teslim olarak Amerika’yı Türkiye’yle bir çarpışma noktasının eşiğine getirebilir. Trump aynı zamanda Pentagon ve kendi Cumhuriyetçi müttefikleriyle de çatışma içine giriyor. Kısmen ya da tamamen bir kez daha kararından geri adım atabilir. Ancak o zaman hangi müttefik Amerika’ya bakıp da sadık bir dost görebilir? Ya da hangi düşman dirayetli bir hasımdan korkabilir?”

Washington Post ise “Trump’ın Suriye kararı, kendisinin durum hakkındaki şaşkınlık verici cehaletini yansıtıyor” başlığını taşıyan başyazısında, Trump’ın Suriye politikasında bir kez daha hataya düştüğünü yazıyor. Trump’ın Pentagon’ın tavsiyelerini bir kez daha göz ardı ettiğini, müttefikleri ve Kongre’yi bir kez daha bertaraf ettiğini yazan gazete, Başkan’ın Amerikan güçlerinin Suriye-Türkiye sınırından çekilmesi talimatı vererek Türkiye’nin bu bölgeyi işgalini hızlandırdığını kaydediyor. Başyazı şöyle sürüyor: “Amerika’nın ihanetine uğrayan Kürtler, IŞİD üzerindeki kontrolü bırakabilir. Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki kamplarda tutulan on binlerce eski militan ve aileleri, serbest kalabilir. Suriye’deki bin kadar Amerikan askerinin tamamen geri çekilmesi gerekebilir. Bu da Rusya ve ayrıca İsrail’in kuzey sınırına güçlerini konuşlandırması için önünde bir yol açılacak İran açısından büyük bir zafer anlamına gelir. Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerse askeri ortaklarını gelişigüzel şekilde yarı yolda bırakan bir hükümetle işbirliği yapıp yapmamaları gerektiğini sorgulayabilir. Trump’ın kararını içeren Beyaz Saray açıklaması ve sonrasında Trump’ın paylaştığı Twitter mesajları, akıllara durgunluk verici bir cehaleti gözler önüne seriyor. Trump, bölgeyi işgal edecek Türk güçlerin, tutuklu binlerce IŞİD militanının icabına bakacağını iddia etmişti. Ancak bu militanları tutan kamplar, Erdoğan’ın ele geçirmeyi planladığı bölgenin dışında. Brett McGurk’ün de Twitter mesajında ifade ettiği gibi Türk Ordusu’nun bu işin sorumluluğunu üstlenmek için ‘ne niyeti, ne arzusu ne de kapasitesi var.’ Trump, Ortadoğu’daki ‘sonu gelmeyen savaşları bitirme’ vaadini yerine getirdiğini iddia ediyor. Ancak Irak ve Afganistan’daki büyük ölçekli misyonlara kıyasla Suriye’deki operasyon, maliyeti daha düşük olan, başarılı bir girişim. Suriye Demokratik Güçleri’yle işbirliği yapan Amerika, sadece birkaç bin asker ve hava gücüyle IŞİD’i mağlup etmiş, Suriye’nin doğusundaki geniş alanlarda fiilen kontrolü ele geçirmişti. Bu da İran’ın Suriye’de ilerlemesini engellemişti. Beş yıl içinde Suriye ve Irak’ta toplam sadece 17 Amerikan askeri yaşamını yitirmişti. Başkan, IŞİD’in yok edildiğini iddia ediyor, bu doğru değil. Türkiye, Rusya, Suriye ve Avrupa ülkelerinin IŞİD’in yeniden canlanmasını önleyeceklerini de iddia ediyor. Bunu yapmayacaklar. Trump, böbürlenerek, ‘Eğer Türkiye, benim muhteşem ve eşi benzeri olmayan ferasetime göre sınırları aşacak bir davranış olarak niteleyeceğim bir şey yaparsa ekonomisini tamamen yerle bir ederim,’ dedi. Bu tür delice söylemler, Trump’ın kararını destekleyen Amerikalıları bile kaygılandırmalı.”