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Amerikan basını tarafından sızdırıldı! "ABD'de deprem etkisi yapacak"

03.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan basınının sızdırdığı bilgilere göre, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, kürtaj hakkını koruyan yasayı iptal etmeye hazırlandığı bildirildi. Yasanın iptali halinde ülke genelinde deprem etkisi yaratacağı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Amerikan basını tarafından sızdırıldı! "ABD'de deprem etkisi yapacak"

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından sızdırılan Yüksek Mahkeme karar taslağına göre, ABD Yüksek Mahkemesinin, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmeye hazırlandığı bildirildi. Basına sızdırılan söz konusu taslak özellikle Liberal Demokrat kesimlerin tepkisini çekti.

YARGIÇ SAMUEL ALİTO TARAFINDAN KALEME ALINDI

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

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Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

AMERİKAN BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu.

Mahkeme tarihinde ilk kez bu denli önemli bir kararla ilgili basına sızıntı olduğu belirtilirken, gerçekleşmesi halinde ABD Yüksek Mahkemesi ülkede Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük ayrışma konularından birinde görüş değiştirmiş olacak.

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"DEPREM ETKİSİ YARATACAK"

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yaptı.

ABD Yüksek Mahkemesi söz konusu karar ve haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmazken, başta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere ülkedeki liberal kesimler sızdırılan mahkeme kararına sert tepki gösterdi.

YÜKSEK MAHKEME ÖNÜNDE GÖSTERİ

Öte yandan söz konusu kararın basına sızmasının ardından Washington'daki Yüksek Mahkeme önünde toplanan kürtajı destekleyen yüzlerce gösterici, mahkemenin olası kararını protesto etti.

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Kürtajın anayasal ve insani bir hak olduğuna atıf yapan pankartlar taşıyan göstericiler, mahkemeye bu hakkı koruması çağrısı yaptı.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor. (AA)

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