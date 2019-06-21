MANAGUA (AA) - Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Nikaragua hükümetine, tutuklu bulunan tüm muhaliflerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

OAS'tan yapılan açıklamada, yüzlercesinin cezası halihazırda ev hapsine çevrilen, "siyasi tutukların serbest bırakılmasının" memnuniyetle karşılandığı ancak parmaklıklar ardında kalan tüm muhaliflerin serbest bırakılmasının ve davalarının düşürülmesinin “mecburi" olduğu bildirildi.

Açıklamada, sürgündeki Nikaragualılar için de benzer teminatlar istendiği kaydedildi.

Muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakına göre en az 200 muhalif hakkında tutuklama kararı bulunuyor.

Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti tarafından bu hafta yapılan açıklamada, muhalefetle daha önce varılan uzlaşma gereği, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerin tamamının serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Nikaragua Siyasi Tutuklular Birliği (UPPN) ise Ortega hükümetinin bütün siyasi tutukluları serbest bırakmadığını, halen 80'den fazla siyasi tutuklunun hapishanede olduğunu ileri sürmüş ve bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmaması halinde tekrar sokak gösterileri düzenleyeceklerini açıklamıştı.