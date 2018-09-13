Amerikan Dışişleri’nden Kerry’ye İran Uyarısı

Amerika’da Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan ve Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekilme kararı aldığı İran ile nükleer anlaşmanın sağlanmasının mimarlarından olan John Kerry, bir radyo programında, nükleer anlaşmayı kurtarmak için İranlı yetkililerle görüştüğünü söyledi. John Kerry’ye Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

Kerry anılarını yazdığı yeni kitabının (Every Day is Extra) tanıtımı kapsamında katıldığı bir radyo programında görevden ayrıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini anlattı.

Kerry, “İran’ın Ortadoğu’daki dinamiği olumlu yönde değiştirmek için ne yapabileceğini anlamaya çalıştım. Suriye’de barış için ne gibi bir uğraş veriyorsunuz? Çünkü bu meseleler insanların İran’ın farklı bir şeye kucak açabileceği konusunda ikna olmasını zorlaştıran konular" ifadelerini kullandı.

John Kerry’nin İran’la nükleer anlaşmaya ilişkin perde arkası diplomasi çabaları konusunda ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik işlerden sorumlu bakan yardımcısı Manisha Singh’den geldi. Amerikalı diplomat, “Bu yapılan görüşmelerle ilgili kişisel bilgim yok. Ama bir daha olacak olursa, bunu son derece uygunsuz olarak değerlendiririm” dedi.