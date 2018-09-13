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Amerikan Dışişleri’nden Kerry’ye İran Uyarısı

13.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Amerika’da Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan ve Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekilme kararı aldığı İran'la nükleer anlaşmanın mimarlarından olan John Kerry bir radyo programında, nükleer anlaşmayı kurtarmak için İranlı yetkililerle görüştüğünü söyledi. Kerry’ye ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi

Amerikan Dışişleri’nden Kerry’ye İran Uyarısı

Amerika’da Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan ve Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekilme kararı aldığı İran ile nükleer anlaşmanın sağlanmasının mimarlarından olan John Kerry, bir radyo programında, nükleer anlaşmayı kurtarmak için İranlı yetkililerle görüştüğünü söyledi. John Kerry’ye Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

Kerry anılarını yazdığı yeni kitabının (Every Day is Extra) tanıtımı kapsamında katıldığı bir radyo programında görevden ayrıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini anlattı.

Kerry, “İran’ın Ortadoğu’daki dinamiği olumlu yönde değiştirmek için ne yapabileceğini anlamaya çalıştım. Suriye’de barış için ne gibi bir uğraş veriyorsunuz? Çünkü bu meseleler insanların İran’ın farklı bir şeye kucak açabileceği konusunda ikna olmasını zorlaştıran konular" ifadelerini kullandı.

John Kerry’nin İran’la nükleer anlaşmaya ilişkin perde arkası diplomasi çabaları konusunda ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik işlerden sorumlu bakan yardımcısı Manisha Singh’den geldi. Amerikalı diplomat, “Bu yapılan görüşmelerle ilgili kişisel bilgim yok. Ama bir daha olacak olursa, bunu son derece uygunsuz olarak değerlendiririm” dedi.

Konu Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın brifinginde de gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Eğer John Kerry İranlılarla görüşüyorsa, bence İranlılara vereceği en iyi tavsiye ‘terör gruplarına desteğe son verin’ demek olur” diye konuştu.

Eski Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry katıldığı radyo programında İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak “Kendisine ‘dünya füzeler, Hizbullah ve Yemen konusunda olan biteni takdir etmiyor, bunu görmeniz lazım’ dedim. Bu konuları müzakere edip çözmeye istekliler. Ancak şu anki yönetim farklı bir yolu tercih etti” ifadelerini kullandı.

Kerry, Trump yönetiminin İran politikasını “Anlaşılan o ki yönetim İran’da rejim değişikliği stratejisini benimsemeye, ekonomiyi çökertmeye ve İran’ı daha da soyutlamaya kararlı. Ancak Amerika’nın rejim değişikliği stratejilerinde geçmişte pek de iyi bir sicilinin olmadığını hatırlatmak isterim” sözleriyle eleştirdi.

Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Trump yönetiminin attığı adımların İran liderlerinin masaya oturup müzakere etmesini zorlaştırdığı hatta imkansız hale getirdiğini savundu.

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