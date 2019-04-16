Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Bolsonaro'yu ağırlamayı reddetti

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrindeki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro onuruna verilecek bir davete ev sahipliği yapmaktan vazgeçti.

Müze, Brezilya-Amerika Ticaret Odasının mayıs ayında müze mekanında düzenlemeyi planladığı gala yemeğinin iptal edildiğini bildirdi.

Kararda, "New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve bazı müze yetkililerinin Amazon yağmur ormanlarının ticari amaçla kullanılmasını savunan Bolsonaro'nun onur konuğu olarak ağırlanmasından duyduğu rahatsızlığın etkili olduğu" yorumları yapılıyor.

Bolsonaro'nun onur konuğu olacağının açıklanmasının ardından yeni göreve başlayan Devlet Başkanı'nın çevre konusundaki tutumu tartışma konusu olmuştu. Doğanın korunmasına adanmış bir bilimsel kurumun, yağmur ormanlarının kesilmesini, madencilik ve fosil kaynaklar için kullanılmasını savunan birini konuk olarak ağırlaması eleştirilmişti.

New York Belediye Başkanı Blasio, New York'ta yayın yapan WNYC Radyosuna yaptığı açıklamada, Bolsonaro hakkında, "Çok tehlikeli biri ve maalesef ki Amazon'un geleceğine en fazla etki edebilecek kişi konumunda." ifadelerini kullanmıştı.