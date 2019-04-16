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Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Bolsonaro'yu ağırlamayı reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Çevreyle ilgili tutumundan dolayı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro onuruna müzede verilecek program iptal edildi

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrindeki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro onuruna verilecek bir davete ev sahipliği yapmaktan vazgeçti.

Müze, Brezilya-Amerika Ticaret Odasının mayıs ayında müze mekanında düzenlemeyi planladığı gala yemeğinin iptal edildiğini bildirdi.

Kararda, "New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve bazı müze yetkililerinin Amazon yağmur ormanlarının ticari amaçla kullanılmasını savunan Bolsonaro'nun onur konuğu olarak ağırlanmasından duyduğu rahatsızlığın etkili olduğu" yorumları yapılıyor.

Bolsonaro'nun onur konuğu olacağının açıklanmasının ardından yeni göreve başlayan Devlet Başkanı'nın çevre konusundaki tutumu tartışma konusu olmuştu. Doğanın korunmasına adanmış bir bilimsel kurumun, yağmur ormanlarının kesilmesini, madencilik ve fosil kaynaklar için kullanılmasını savunan birini konuk olarak ağırlaması eleştirilmişti.

New York Belediye Başkanı Blasio, New York'ta yayın yapan WNYC Radyosuna yaptığı açıklamada, Bolsonaro hakkında, "Çok tehlikeli biri ve maalesef ki Amazon'un geleceğine en fazla etki edebilecek kişi konumunda." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin ülkenin çevre denetim kurumunun bağımsız yapısını değiştirecek bir plan hazırladığı ortaya çıkmıştı. "Brezilya İklim Gözlemevi" adlı sivil toplum kuruluşu, Bolsonaro'nun ülkede çevreyle ilgili imar ve işletme onaylarını vermekle yetkili bağımsız Ulusal Çevre Konseyinin (CONAMA) yapısını değiştirmeyi ve çevre örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının yoğun temsil ediliği kurum yerine daha dar ölçekli ve hükümetin doğrudan atadığı üyelerden oluşan bir kurul oluşturmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amazonyağmur ormanları Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro New York Belediye Başkanı Bill de Blaşio

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