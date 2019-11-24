Amerikan Donanması ile Trump Arasında Neler Oluyor?

Beyaz Saray savaş suçlamalarıyla karşı karşıya olan Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher’ın durumunun değerlendirilmesini durdurmayacağını belirtti.

Bu değerlendirme Gallagher’ın Özel Kuuvetler’den atılmasıyla sonuçlanabilir.

Beyaz Saray’ın bu kararı en azından şimdilik Beyaz Saray’la Donanma arasında muhtemel bir çatışmayı önlemiş oldu.

Donanma yetkilileri bir panel düzenleyerek Gallagher’in grupta kalıp kalmayacağını değerlendirmeyi planlıyor.

Trump ise daha önce bir sosyal medya mesajında Gallagher’ın gruptan çıkartılmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

40 yaşındaki Gallagher’ın bir IŞİD militanının cansız bedeniyle çektirdiği fotoğraf nedeniyle askeri jüri tarafından rütbesi düşürülmüştü.

Ancak bu ayın ilk günlerinde Başkan Donald Trump Gallagher’ın rütbesinin iadesi kararını vermişti.

Gallagher’a daha önce cinayet dahil daha önemli suçlamalar yöneltilmiş, aklanmıştı.

Fox News’a Pazqar günü konuşan Gallagher kendisiyle ilgili karar verilmeden önce 30 Kasım’da emekli olmayı umduğunu kaydetmişti.