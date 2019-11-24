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Amerikan Donanması ile Trump Arasında Neler Oluyor?

24.11.2019 22:40 | Son Güncelleme

Beyaz Saray savaş suçlamalarıyla karşı karşıya olan Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher’ın durumunun değerlendirilmesini durdurmayacağını belirtti

Amerikan Donanması ile Trump Arasında Neler Oluyor?

Beyaz Saray savaş suçlamalarıyla karşı karşıya olan Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher’ın durumunun değerlendirilmesini durdurmayacağını belirtti.

Bu değerlendirme Gallagher’ın Özel Kuuvetler’den atılmasıyla sonuçlanabilir.

Beyaz Saray’ın bu kararı en azından şimdilik Beyaz Saray’la Donanma arasında muhtemel bir çatışmayı önlemiş oldu.

Donanma yetkilileri bir panel düzenleyerek Gallagher’in grupta kalıp kalmayacağını değerlendirmeyi planlıyor.

Trump ise daha önce bir sosyal medya mesajında Gallagher’ın gruptan çıkartılmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

40 yaşındaki Gallagher’ın bir IŞİD militanının cansız bedeniyle çektirdiği fotoğraf nedeniyle askeri jüri tarafından rütbesi düşürülmüştü.

Ancak bu ayın ilk günlerinde Başkan Donald Trump Gallagher’ın rütbesinin iadesi kararını vermişti.

Gallagher’a daha önce cinayet dahil daha önemli suçlamalar yöneltilmiş, aklanmıştı.

Fox News’a Pazqar günü konuşan Gallagher kendisiyle ilgili karar verilmeden önce 30 Kasım’da emekli olmayı umduğunu kaydetmişti.

Trump’ın sürece müdahil olması Başkan’ın Donanma komutanlarının yetkilerine zarar verdiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Donanma Bakanı Richard Spencer, Gallagher’ın geleceğine Donanma yetkilileri tarafından karar verilmesi gerektiğini belirtmiş bunun disiplinle ilgisi olduğunu kaydetmişti.

Trump Gallagher’ın Fox News kanalındaki mülakatının ardından sosyal medyadan yazdığı mesajda, “Korkma, her şey herkes için iyi sona erecek” ifadelerini kullandı.

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