Amerikan Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 4,8 Daraldı

Amerikan ekonomisi, Corona pandemisinin ekonomik faaliyetleri durdurmasıyla birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 oranında daraldı. Pandeminin yol açtığı ekonomik resesyon süreci, Amerikan tarihinin en uzun süreli ekonomik genişleme sürecini de sonlandırmış oldu.
ABD Ticaret Bakanlığı, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) altı yıl sonra ilk kez düşüş kaydettiğini bildirdi. 2008'in son çeyreğinde, Büyük Resesyon sırasında yıllık yüzde 8,4'lük oranla en sert düşüşü yaşayan ekonomi, o dönemden bu yana ilk kez benzer düzeyde geriledi.
Kongre GSYH'nin bu çeyrekte yüzde 40 düşebileceğini tahmin ediyor
Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin veriler, içinde bulunduğumuz Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğe ilişkin çok daha ağır bir görünüm içermesi beklenen tablonun habercisi niteliğinde. Kongre Bütçe Dairesi, gayrisafi yurtiçi hasılanın bu çeyrekte yıllık yüzde 40 oranında düşebileceğini tahmin ediyor.
Bu oran, çeyrek verilerinin toplanmaya başladığı 1947 yılından bu yana oluşan en karanlık tablo olabilir.
GSYH raporu, ekonomideki zayıflamanın Amerika'daki ekonomik faaliyetlerin yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarının pandemi nedeniyle hızla düşmesinden kaynaklandığına işaret ediyor. ABD'de tüketici harcamaları, 1980 yılından bu yana en sert düşüşü kayderedek 2020'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7,6 oranında geriledi.
İşyeri yatırımlarında yüzde 2,6; ekipman yatırımlarındaysa yüzde 15,2'lik düşüş gözlendi.
Hükümet harcamaları ilk çeyrekte yüzde 0,7 artarken ticari faaliyetler yüzde 1,3 yükseldi.
ABD'de konut sektöründeyse ilk çeyrekte yüzde 21'lik artış kaydedildi. Bunun nedeni, konut kredisi faizlerindeki düşük seyirdi. Ancak ekonomik faaliyetlerin pandemi nedeniyle aniden durduğu Mart ortasından bu yana konut satışları da hızla düştü.
Salgının ekonomik etkilerinin uzun sürmesinden endişe ediliyor
Ekonomi, ağır resesyona doğru ilerlerken kimi ekonomistler, sağlık krizi sona erdikten sonra ekonomik iyileşmenin hızlı ve güçlü bir şekilde sağlanacağını umuyor. Ancak pandeminin etkisini yitirmesinden sonra bile ekonominin toparlanmakta ve ivme kazanmakta zorlanacağını düşünenlerin sayısında da artış gözleniyor.
Pandemi sona erdikten sonra bile seyahat etmeye, alışverişe çıkmaya, restoran ya da sinemaya gitmeye korkacağını söyleyen Amerikalılar'ın sayısı oldukça yüksek. Öte yandan yerel yöneticilerin ve eyalet idarelerinin sağlık nedeniyle kamuya açık alanlarda bulunacak kişi sayısına kısıtlama getirmesi, birçok işletmenin ayakta kalmasını zorlaştırabilir.
Ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasıyla birlikte Corona enfeksiyonlarının körükleneceğine ilişkin korkular da gündemde.
Öte yandan Trump yönetimi, daha iyimser bir görüntü sergiliyor. Başkan Trump, bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, GSYH'da yılın üçüncü çeyreğinde ''büyük yükseliş'' beklediğini söyledi ve ''bunu olağanüstü bir dördüncü çeyrek izleyecek, olağanüstü bir yıl olacak'' ifadelerini de sözlerine ekledi.
Başkan Trump, yeniden seçilme kampanyasını, son üç yılda güçlü bir ekonomi inşa ettiği ve aynısını, sağlık krizi bittikten sonra da yapabileceği temeline oturtmaya çalışıyor.