Amerikan Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 4,8 Daraldı

Amerikan ekonomisi, Corona pandemisinin ekonomik faaliyetleri durdurmasıyla birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 oranında daraldı. Pandeminin yol açtığı ekonomik resesyon süreci, Amerikan tarihinin en uzun süreli ekonomik genişleme sürecini de sonlandırmış oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) altı yıl sonra ilk kez düşüş kaydettiğini bildirdi. 2008'in son çeyreğinde, Büyük Resesyon sırasında yıllık yüzde 8,4'lük oranla en sert düşüşü yaşayan ekonomi, o dönemden bu yana ilk kez benzer düzeyde geriledi.

Kongre GSYH'nin bu çeyrekte yüzde 40 düşebileceğini tahmin ediyor

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin veriler, içinde bulunduğumuz Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğe ilişkin çok daha ağır bir görünüm içermesi beklenen tablonun habercisi niteliğinde. Kongre Bütçe Dairesi, gayrisafi yurtiçi hasılanın bu çeyrekte yıllık yüzde 40 oranında düşebileceğini tahmin ediyor.

Bu oran, çeyrek verilerinin toplanmaya başladığı 1947 yılından bu yana oluşan en karanlık tablo olabilir.