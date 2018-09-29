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Amerikan filmlerine özenip gasp yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

ADANA'da Fazilet Karamanlı'nın (88) mendille ağzını kapatıp tokat attıktan sonra altınlarını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aziz L. (38), "Amerikan filmlerini çok izledim, oradaki suçlular yakalanmıyordu. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi.

Amerikan filmlerine özenip gasp yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fazilet Karamanlı'nın (88) mendille ağzını kapatıp tokat attıktan sonra altınlarını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aziz L. (38), "Amerikan filmlerini çok izledim, oradaki suçlular yakalanmıyordu. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi.
Olay, 25 Eylül'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İlaç şirketinde pazarlama görevlisi olarak çalışan Aziz L., işsiz kalınca 80 bin lira olan borcunu ödeyemedi. Aziz L., yaklaşık 1 ay önce Fazilet Karamanlı'nın kapısını çalıp, kendisini belediye anket görevlisi olarak tanıttı. Karamanlı'ya çeşitli sorular soran Aziz L., yanlız yaşadığını öğrendi.
Olay günü tekrar aynı apartmana gelen Aziz L., bu kez kapıyı açan Karamanlı'nın ağzını mendil ile kapattı. Aziz L., tokat atıp yere düşürdüğü Fazilet Karamnlı'nın kolundaki ve boynundaki altınları alıp kaçtı.
KAÇARKEN PARMAK İZLERİNİ SİLDİ
Aziz L kaçarken elindeki mendille, apartmanın giriş kapısında dokunduğu yerlerdeki parmak izlerini sildi. Olay yerine geldiği kendi otomobilini bırakıp, çevirdiği taksiyle Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'ne gitti. Burada bir giyim mağazına giren Aziz L., kendisine yeni bir tişört alıp, olayda kullandığı elbisesini çıkardı. Daha sonra tekrar olay yerine dönen Aziz L., otomobiline binerek evinin yolunu tuttu. Şüpheli ertesi gün, altınları farklı kuyumculara götürerek sattı.
KAMERALARLA ADIM ATIM TAKİP
Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüpheliyi güvenlik kameralarından adım adım izledi. Yaklaşık 30 kilometrelik yol güzergahında 130'dan fazla kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, Aziz L.'nin altınları sattığı kuyumcunun güvenlik kameralarına bile ulaştı. Ayrıca polis, Aziz L.'nin kaçtığı cadde ve sokaklarda izlediği güzergahların krokisini çıkardı. Ekipler Aziz L.'nin kendi evine giriş anının da güvenlik kamerası görüntülerini elde etti. Yapılan araştırmanın ardından Aziz L., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
'SİZ BENİ NASIL YAKALADINIZ?'
Emniyete götürülen Aziz L. sorgusunda, "Bir süredir işsizdim, borcumu ödeyemez duruma geldim. Amerikan filmlerini izliyorum, orada parmak izlerini silen, kıyafetlerini değiştiren hırsızlar yakalanmıyor. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi.
Aziz L.'nin yakalandığını öğrenen yakınları ise emniyete gelerek, Fazilet Karamanlı'nın zararını karşılamak istediklerini belirtti. Yakınları, çalınan 8 bin lira değerindeki altınları polise getirdi.
ALTINLARINI TESLİM ALDI
Altınlarını alan Karamanlı ise polis ekiplerine olayı bu kadar kısa sürede çözdükleri için teşekkür ederek, "Ben bu altınlardan umudu kesmiştim, önemli olan altın değil. Yaşlı bir kadınım, ölebilirdim, beni bu hale getiren kişiye üzülüyorum. 3 kuruş için hapse girecek, altın önemli değil" diye konuştu. Kendisine yardımcı olan polisleri evine kahve içmeye beklediğini de söyleyen Karamanlı ekip otosuyla tekrar evine gönderildi.
Aziz L. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Amerikan filmlerine özenip gasp yaptıAmerikan filmlerine özenip gasp yaptıAmerikan filmlerine özenip gasp yaptıAmerikan filmlerine özenip gasp yaptı

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