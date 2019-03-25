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Amerikan futbolu oynarken ayağını kıran üniversiteli İnegöl’de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kıbrıs’ta Amerikan futbolu oynarken ayağını kıran ve taburcu olduktan sonra kaldığı yurt odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yasin Düşüner, Bursa’nın İnegöl ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.Magosa’da kaldığı yurt odasında önceki gün rahatsızlanan 26 yaşındaki Yasin Düşüner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amerikan futbolu oynarken ayağını kıran üniversiteli İnegöl’de toprağa verildi

Kıbrıs’ta Amerikan futbolu oynarken ayağını kıran ve taburcu olduktan sonra kaldığı yurt odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yasin Düşüner, Bursa’nın İnegöl ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.
Magosa’da kaldığı yurt odasında önceki gün rahatsızlanan 26 yaşındaki Yasin Düşüner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnegöl’de yaşayan ailesine acı haber verilmesi üzerine aile Kıbrıs’a giderek çocuklarının cenazesini aldı. Genç yaşta ölen Düşüner’ün cenazesi uçakla İnegöl’e getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yasin Düşüner’in Amerikan futbolu oynadığı sırada ayağını kırdığı ve üç hafta önce Magosa Devlet Hastanesinde ameliyat olduğu, daha sonra taburcu olup kaldığı yurda geldiği öğrenildi.

Amerikan futbolu oynarken ayağını kıran üniversiteli İnegöl’de toprağa verildi

Amerikan futbolu oynarken ayağını kıran üniversiteli İnegöl’de toprağa verildi

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