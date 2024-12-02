HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiasından isimler törende yer aldı

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiasından isimler törende yer aldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.12.2024 16:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiler'de yürüyüş yaparken bir anda yere yığıldıktan sonra hayatını kaybeden Dr. İsmail Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde tören düzenlendi. Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende meslektaşları, Dr. İsmail Bozkurt için gözyaşı döktü.

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Sanat camiasından isimler törende yer aldı

İstanbul'da Etiler'deki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir anda yere yığılan Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, hayatını kaybetti. 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene; hastane çalışanları, meslektaşları, ailesi, sevdikleri, sanat dünyasından Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve modacı Gülşah Saraçoğlu katıldı.

Doktor Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kendi görüntülerinden hazırlanan kısa film izletildi. Film gösterilirken salonda bulunanlar gözyaşlarına boğuldu. Törende, Dr. İsmail Bozkurt'un meslek hayatındaki başarılarına ve insan sevgisiyle dolu kişiliğine vurgu yapıldı. Meslektaşları, tükenmeyen enerjisiyle sağlık camiasına büyük katkılar sunan Bozkurt'un kaybının derin bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi. Törenin ardından Bozkurt'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Bozkurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hereke'deki aile kabristanına defnedilecek.

"ONUN EN BÜYÜK AİLESİ AMERİKAN HASTANESİNİN TÜM ÇALIŞANLARIYDI"

AW341686_01

Çalışma arkadaşını anlatan Doktor Erhan Bulutcu, “Onun en büyük ailesi gerçekten Amerikan Hastanesi'nin tüm çalışanlarıydı. Bazen birbirimize kızdığımız olurdu. Hemen hoşgörüyle gelir, bu sefer de affedelim derdi. Ben hayatımda bu kadar pozitif olan ve insan seven birisini tanımadım. İsmail'in vefat ettiği saatlerde üzüntümün yanı sıra son derece sakindim aslında. Arkadaşlarımızla toplu olarak hastaneye döndük hazırlık için toplandık. Her şey şaka gibiydi. Hepimiz de olduğu gibi gerçekle yüzleşince saatler geçtikçe çok ciddi koymaya başladı.

AW341770_05

Bu sabah odama geldiğinde yönetim katında hayatın kolay olmayacağını bir kez daha anladım. Sabah 07.00 sıralarında yönetici katına en erken İsmail'le ikimiz beşer dakika arayla gelirdik. Geldiğimizde kimse olmadığı için ışıklarımızdan anlardık. Sonra bizi onun en yakın arkadaşı hemşire müdürümüz Burcu yollardı. İsmail her sabah ışığı görünce iri cüssesi ile kollarını açarak yüzünde büyük bir gülücükle yüksek sesle 'günaydın' diye odama girerdi. Sanki sahne der gibiydi. Enerjisi pozitif, bakış açısı ile yatan hastaların durumlarını özetler ve vakti kalırsa da sosyal cemiyet hayatlarından varsa alınacak bir şey kahkaha ile anlatırdı” dedi.

"KATILIMLARINIZ İÇİN HEPİNİZE AİLEM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

AW341686_02

Doktor İsmail Bozkurt'un abisi Nejat Bozkurt ise, “İsmail sadece hastaları ile ilgili değil ailesi olarak bizimle de çok ilgilenirdi. Mutlaka bir sıkıntımız olup olmadığını sorardı. Ben katıldığınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

AW341686_04

Cenaze töreninde konuşan sanatçı Ajda Pekkan gözyaşları içinde, “İnanılmaz bir durumdu. Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzda beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek eğlenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik. Bu kadar seveceğimizi hiç bilmiyorduk. Onu kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru ise, “Ben onu ailem gibi hissettim. Ben başsağlığı ile birlikte sabır diliyorum hepimize” dedi.

"O BENİM HER ŞEYİMDİ"

AW341770_06

Doktor İsmail Bozkurt'un cenaze namazında gözyaşlarını tutamayan modacı Gülşah Saraçoğlu, “Hepimizin ailesinden biri gibiydi. Ben abimi kaybettim, canımı kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yakındık. 15-16 senedir arkadaşlığımız vardı. Çok uzun yıllara dayanıyor. O benim her şeyimdi. Çok derinden bir acı yaşıyorum herkes gibi. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

AW341686_03

AW341770_07

AW341770_03

AW341770_02

AW341770_01

İHA

Anahtar Kelimeler:
hastane
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu! Yeni genelge...

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu! Yeni genelge...

Sürücülerden şikayet yağıyordu! Yeni yasada gözden kaçan detay: Uymayanlara psikolojik test yapılacak

Sürücülerden şikayet yağıyordu! Yeni yasada gözden kaçan detay: Uymayanlara psikolojik test yapılacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.