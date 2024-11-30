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Amerikan Hastanesi’nin acı kaybı: Başhekim Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.11.2024 16:29
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Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt hayata gözlerini yumdu. Yıllarını doktorluk mesleğine adayan Bozkurt'un yolda yürürken aniden yere yığılarak vefat ettiği öğrenildi.

Amerikan Hastanesi’nin acı kaybı: Başhekim Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti!

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt cumartesi sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bilinen herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan 59 yaşındaki Bozkurt, İstanbul Etiler'de bulunan evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Doktorun ani ölümü, Amerikan Hastanesi ve Koç Sağlık Grubu’nu derinden üzdü.

DR. İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başlamıştı. 1983’teki mezuniyetinden sonra uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı. Bozkurt 2015’te Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

AMERİKAN HASTANESİ'NDE BAŞHEKİMDİ

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011’de Mesul Müdür Yardımcılığı’na getirildi. 2013’te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu. Dr. Bozkurt 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.

Anahtar Kelimeler:
hekim
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