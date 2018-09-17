Amerikan Hava Kuvvetleri ‘Keskin’ Büyümeyi Hedefliyor

Amerikan Hava Kuvvetleri önümüzdeki 10 yılda ‘keskin’ bir şekilde büyümeye ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Bunun nedeni Çin ve Rusya’dan önde olma gerekliliği.

Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, yapılan ön incelemenin hava kuvvetlerinin 2025-2030 zaman aralığında şimdiki büyüklüğüyle Amerika’nın üstünlüğünü muhafaza edemeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Wilson, “Hava Kuvvetleri ulusun bizden yapmamızı istediği şey için çok küçük” ifadesini kullandı.

Hava Kuvvetleri incelemesi bunun için bir maliyet belirtmedi. Wilson da maliyetlerle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak böyle bir büyümenin, yeni personel ve uçak alımının milyarlarca dolara mal olması bekleniyor.

Wilson, bunun için Hava Kuvvetleri’nin 40 binden fazla personele ihtiyaç duyacağını kaydetti. Operasyonel uçak filosunun da 312’den 386’ya çıkması öngörülüyor. Bu artış Hava Kuvvetleri’ndeki görevli sayısını 717 bine çıkarıyor.

Soğuk Savaş döneminde 1987’de Hava Kuvvetleri 401 uçak filosuna sahipti. Uçak filolarında 18-24 uçak olabiliyor.