Amerikan Hava Kuvvetleri ‘Keskin’ Büyümeyi Hedefliyor

Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, yapılan ön incelemenin hava kuvvetlerinin 2025-2030 zaman aralığında şimdiki büyüklüğüyle Amerika’nın üstünlüğünü muhafaza edemeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Wilson, “Hava Kuvvetleri ulusun bizden yapmamızı istediği şey için çok küçük” ifadesini kullandı.

Hava Kuvvetleri incelemesi bunun için bir maliyet belirtmedi. Wilson da maliyetlerle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak böyle bir büyümenin, yeni personel ve uçak alımının milyarlarca dolara mal olması bekleniyor.

Wilson, bunun için Hava Kuvvetleri’nin 40 binden fazla personele ihtiyaç duyacağını kaydetti. Operasyonel uçak filosunun da 312’den 386’ya çıkması öngörülüyor. Bu artış Hava Kuvvetleri’ndeki görevli sayısını 717 bine çıkarıyor.

Soğuk Savaş döneminde 1987’de Hava Kuvvetleri 401 uçak filosuna sahipti. Uçak filolarında 18-24 uçak olabiliyor.

Amerika’da federal harcamaların yaklaşık altıda biri savunmaya gidiyor.

Geçen ay Başkan Donald Trump 716 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylamıştı. Bütçeyle Amerikan ordusunun Çin ve Rusya’dan kaynaklanan tehditlere karşı eksiklerini gidermesi amaçlanıyor. Amerikan ordusu Afganistan, Irak gibi yıllardır militanlara yönelik devam eden savaştan, dikkatini Çin ve Rusya’nın yarattığı tehditlere yöneltmek istiyor.

Pentagon yetkilileri Rusya’dan çok daha büyük zorluğun Çin’in hızlı büyüyen askeri kapasitesiyle başetmek olduğunu belirtiyor.

Wilson da, “Tehdit büyüyor. Yaşadığımız dünyayla ilgili gözlerimizi açmalıyız” diyor.

Neyin karşılanabileceğiyle ilgili tartışmalar olacağını bildiklerini kaydeden Wilson, “Bu ülkede hayati çıkarımızı korumak için ne gerektiği konusunda açık olmalıyız” ifadelerini de kullandı.

