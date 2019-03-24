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Amerikan Hava Operasyonunda Siviller Öldü İddiası

24.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz eyaletinde yerel yetkililer Amerikan hava operasyonunda 10’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi

Amerikan Hava Operasyonunda Siviller Öldü İddiası

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz eyaletinde yerel yetkililer Amerikan hava operasyonunda 10’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kunduz’da Taleban’la Afgan güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Afganistan’daki NATO yetkilileri sivil kayıp haberlerinden bilgileri olduğunu ve bütün güvenilir iddiaların değerlendirildiğini kaydetti.

NATO yetkilisi Debra Richardson, kadın ve çocukların arkasına saklanan Taleban’ın aksine sivil kayıpları önlemek için her tedbiri aldıklarını kaydetti.

Kunduz yakınlarında Afgan ve Amerika güçlerinin Cuma günü 30 saat boyunca Taleban’la çatıştığı belirtiliyor.

Çatışmalarda 94 Taleban üyesiyle 4 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Cuma günü Kunduz’daki çatışmalarda 2 Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti. Taleban 19 Afgan askeriyle yabancı güçlerden 5 askerin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre geçen yıl Afganistan’da rekor sayıda sivil hayatını kaybetti.

Amerika’yla Taleban’ın barış görüşmeleri yürüttüğü bir dönemde ülkedeki çatışmalar da hız kazanmış durumda.

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