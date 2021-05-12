Amerikan Havayolları Tel Aviv Uçuşlarını İptal Etti

İsrail’de yaşanan şiddet olayları nedeniyle Amerikan havayolları Tel Aviv’e uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

Uçuş takip internet sitesi FlightAware’de yer alan güncellemelere göre, United Airlines, Delta Air ve American Airlines firmaları bugün ve yarın Amerika’dan Tel Aviv’e uçuşları askıya aldı.

Delta ve United havayolları yetkilileri uçuşların iptal edilmesi yönünde karar alındığını doğruladı ve İsrail’de yaşanan olayların yakından takip edildiğini belirtti.

Delta yetkilisi ise şu an için uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik bir karar olmadığının altını çizdi.

Doğu Kudüs’te Ramazan ayı boyunca devam eden protestolar, İsrail ve Filistinliler arasında şiddetli çatışmalara dönüştü.

Hamas ve diğer Filistinli grupların Tel Aviv’le sınır komşusu Beerşeba şehrinden İsrail tarafına onlarca roket fırlatması üzerine İsrail ordusu Gazze’ye ağır bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail ve Hamas arasında 2014’te çıkan savaştan bu yana yaşanan en sert çatışma niteliğindeki şiddet olaylarının kontroldan çıkmasından endişe ediliyor.