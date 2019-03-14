Amerikan Kalp Vakfı’ndan Nargile Uyarısı

ABD’de nargilenin gençler arasında yaygınlaşması, nargilenin bağımlılık ve sağlık sorunu yaratmadığı algısı, doktorları endişelendiriyor.

Amerikan Kalp Vakfı AHA, artan nargile kullanımına karşı bir açıklama yayımladı. Kalp sağlığında dünyanın en etkili kuruluşlarından biri olan vakıf, artışın en önemli nedeninin aromalı tütünlerin özellikle sosyal medyada gençlere pazarlanması olduğunu belirtti. Vakıf, nargilenin kısa süre kullanılsa bile kalp hızı, tansiyon ve damar fonksiyonlarnıı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

AHA’in açıklamasına göre ABD’li yetişkinlerin yüzde 4,3’ü en az bir defa nargile içmiş. 18-24 arası ‘genç yetişkinler’de bu oran yüzde 13,6’ya çıkıyor.

Açıklamanın başyazarı Profesör Aruni Bhatnagar, “Nargile içmenin ciddi kardiyovasküler etkileri olduğuna ve hatta fazla konsantre haldeki toksik kimyasallara sigaradakinden daha maruz kalındığına dair net deliller mevcut’’ ifadelerini kullandı.

Nargilenin aralıklarla kullanılsa bile tiryakilik yaratabileceğini ve diğer tütün ürünlerine ilgiyi arttırabileceğini söyleyen Bhatnagar, aileleri ve doktorları dikkatli olmaya ve gençleri riskler konusunda bilgilendirmeye çağırdı.