Amerikan Kamuoyu Mueller’ın İfadesine İlgi Gösteriyor mu?

Amerika’da gözler Çarşamba günü Robert Mueller’ın Kongre’de vereceği ifadeye odaklanmış durumda. Ancak belki de bütün gözler değil. Yapılan bir kamuoyu araştırması, Cumhuriyetçiler’in önemli bir bölümünün Mueller’ın ifadesini izlemeyeceğini ortaya koydu.

Reuters/Ipsos’un anketine göre Cumhuriyetçiler’in sadece yüzde 18’i Mueller’ın ifadesini izlemeyi planlıyor.

Cumhuriyetçiler’in yüzde 60’ıysa ifadeyi izlemeyeceğini belirtirken, geri kalan kesim izleme konusunda henüz karar vermediğini kaydediyor.

Ankete göre Cumhuriyetçiler’in yüzde 70’i Mueller’ın Temsilciler Meclisi’nin iki komisyonunda ifade vereceğinden haberdar ancak sadece yüzde 31’i bunu çok önemli ya da bir şekilde önemli olarak niteliyor.

Pazartesi günü Başkan Donald Trump da Mueller’ın ifadesini muhtemelen izlemeyeceğini belki biraz izleyeceğini belirtmişti.

Bu ay içinde bir başka Reuters/Ipsos anketinde Cumhuriyetçiler’in yüzde 61’i Trump’ın Mueller’ın soruşturmasına müdahale etmeye çalıştığına inanmadığını belirtmişti. Yüzde 85’i de Trump’ın yaptığı işten memnun olduklarını kaydetmişti. Yine yüzde 85’i azledilmemesi gerektiğini söylemişti.