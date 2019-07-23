Amerikan Kamuoyu Mueller’ın İfadesine İlgi Gösteriyor mu?

Amerika’da gözler Çarşamba günü Robert Mueller’ın Kongre’de vereceği ifadeye odaklanmış durumda. Ancak belki de bütün gözler değil. Yapılan bir kamuoyu araştırması, Cumhuriyetçiler’in önemli bir bölümünün Mueller’ın ifadesini izlemeyeceğini ortaya koydu.
Reuters/Ipsos’un anketine göre Cumhuriyetçiler’in sadece yüzde 18’i Mueller’ın ifadesini izlemeyi planlıyor.
Cumhuriyetçiler’in yüzde 60’ıysa ifadeyi izlemeyeceğini belirtirken, geri kalan kesim izleme konusunda henüz karar vermediğini kaydediyor.
Ankete göre Cumhuriyetçiler’in yüzde 70’i Mueller’ın Temsilciler Meclisi’nin iki komisyonunda ifade vereceğinden haberdar ancak sadece yüzde 31’i bunu çok önemli ya da bir şekilde önemli olarak niteliyor.
Pazartesi günü Başkan Donald Trump da Mueller’ın ifadesini muhtemelen izlemeyeceğini belki biraz izleyeceğini belirtmişti.
Bu ay içinde bir başka Reuters/Ipsos anketinde Cumhuriyetçiler’in yüzde 61’i Trump’ın Mueller’ın soruşturmasına müdahale etmeye çalıştığına inanmadığını belirtmişti. Yüzde 85’i de Trump’ın yaptığı işten memnun olduklarını kaydetmişti. Yine yüzde 85’i azledilmemesi gerektiğini söylemişti.
Mueller özel savcı olarak Rusya’nın Trump’ın seçim ekibiyle işbirliği yapıp yapmadığını araştırmış, bununla ilgili yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı. Mueller Trump’ın soruşturma boyunca 10 ayrı olayda adaleti engellemeye teşebbüsünü gündeme getirmiş, azil edilmesi gerekip gerekmediğineyse Kongre’nin karar vermesi gerektiğini kaydetmişti.
Mueller bu açıklamayı 29 Mayıs’ta düzenlediği kısa basın toplantısında yapmıştı.
Cumhuriyetçiler dışındaysa ülke genelinde Mueller’ın ifadesine ilgi olduğunu söylemek mümkün. Ankete göre halkın yüzde 55’i Mueller’ın Kongre’deki ifadesini önemli buluyor.
Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 28’i Mueller’ın ifadesini izlemeyi planladığını belirtirken bu oranın yüzde 44’ünü Demokratlar oluşturuyor. 10 bağımsızdan 2’si de ifadeyi izleyeceğini kaydediyor.
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