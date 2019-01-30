Amerikan Konsolosluğu’nda şüpheli paket alarmı

Amerikan Konsolosluğu’nda bulunan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Polisin paket üzerindeki incelemesi sürüyor.
Sarıyer’de bulunan Amerikan Konsolosluğu’nda şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Konsolosluğa giden yollar trafiğe kapatılırken, bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Polisin paket üzerindeki incelemesi sürüyor.
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